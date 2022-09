DIRETTA/ Genoa Parma video streaming tv: i grandi numeri di una storia gloriosa

DIRETTA GENOA PARMA: TESTA A TESTA STORICO

Più che Serie B sa di A la diretta di Genoa Parma così come in massima categoria si sono giocate tante partite da ricordare. Al Luigi Ferraris dal 1990 a oggi le due squadre si sono trovate di fronte per 15 volte. Il bilancio è di 6 successi per il Grifone, 5 dei gialloblu e 4 pareggi. L’ultimo precedente ci porta indietro a due stagioni fa quando in Serie A il match terminò 1-2, era il 30 novembre del 2020. Una doppietta di Gervinho sembrava chiudere la partita tra i minuto 10 e 47 con gol dell’illusione di Shomurodov e padroni di casa non in grado di trovare la via del pareggio.

Il Grifone non vince in casa contro questo avversario dal 15 aprile del 2015, una partita terminata col risultato finale di 2-0. La partita fu sbloccata al minuto 14 da una bella rete di Iago Falque e raddoppio nel finale di Leonardo Pavoletti. Sarà dunque interessante vedere come andranno le cose in questa gara con Gigi Buffon che con la sua maglia storica gialloblù affronta la squadra di cui era tifoso da bambino. (Matteo Fantozzi)

GENOA PARMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Genoa Parma sui canali Sky ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Now Tv, Dazn, Helbiz Live e Sky Go. Genoa Parma, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà della possibilità di essere vista in più modi possibili affinché ogni singolo tifoso, ed amante della Serie B, nella fattispecie di Genoa e Parma possano vedere la partita della propria squadra del cuore.

SFIDA DA SERIE A!

Genoa Parma, in diretta sabato 3 settembre 2022 alle ore 16.15 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie B. Blasone importante a confronto, si sfidano due squadre abituate al palcoscenico della Serie A che cercano di risollevarsi dalle amarezze degli ultimi anni. Il Genoa ha già preso la testa della classifica del campionato cadetto a braccetto con l’Ascoli, a quota 7 punti vincendo a Pisa e Venezia e pareggiando in casa contro il Benevento.

Per il Parma 5 punti: i Ducali hanno iniziato il nuovo campionato pareggiando contro Bari e Perugia ma nello scorso weekend hanno colto la prima vittoria in campionato, battendo il Cosenza tra le mura amiche dello stadio Ennio Tardini. Il 30 novembre 2020 il Parma ha vinto 1-2 l’ultimo precedente tra le due squadre disputato a Marassi, il Genoa non batte gli emiliani tra le mura amiche dal 2-0 datato 15 aprile 2015.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PARMA

Le probabili formazioni della diretta Genoa Parma, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Alexander Blessin schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmunsson, Ekuban; Coda. Risponderà il Parma allenato da Fabio Pecchia con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Chichizola; Delprato, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Estevez, Juric; Bernabé, Vazquez, Mihaila; Inglese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Genoa Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











