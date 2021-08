DIRETTA/ Genoa Pescara Primavera video streaming tv: Claudio Panettella è l’arbitro

DIRETTA GENOA PESCARA PRIMAVERA: L’ARBITRO

Alla vigilia della diretta di Genoa Pescara primavera, spediamo due parole anche sul direttore di gara selezionato, il gallaratese Claudio Panettella, che pure oggi sarà in campo con gli assistenti Biffi e Ranieri. Segnalato che per il fischietto lombardo la sfida di quest’oggi è anche la prima per la nuova stagione calcistica 2021-22, possiamo dire che Panettella l’anno scorso ha comunque diretto 4 sfide per il primo campionato giovanile, decidendo in tali occasioni anche di 16 ammonizioni e tre calci di rigore. Ampliando la nostra analisi vale la pena segnalare che il fischietto in passato ha collezionato appena un precedente con il Genoa primavera segnato l’anno corso nella sfida tra il grifone e il Bologna: un solo testa a testa anche tra Panettella e il Pescara, questo diretto per la primavera 2 nel 2018-19 (contro il Cosenza). (agg Michela Colombo)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA NAPOLI/ Diretta tv, Bani è infortunato (Serie A)

DIRETTA GENOA PESCARA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Pescara Primavera sarà garantita da Sportitalia, che è la casa del Campionato Primavera 1, sul proprio canale SI Live 24 in chiaro per tutti, oppure sarà disponibile anche la diretta streaming video accessibile tramite il sito internet www.sportitalia.com oppure l’app di Sportitalia.

PRESENTAZIONE PARTITA

Genoa Pescara, in diretta sabato 28 agosto 2021 alle ore 15.00 presso il campo Begato 9, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato Primavera 1. Sfida tra outsider, il Genoa ha chiuso lo scorso campionato Primavera al nono posto, ottimo risultato vicino ai play off, valorizzando elementi importanti del proprio settore giovanile. Il progetto con Luca Chiappino in panchina sta portando buoni frutti e i giovani Grifoni puntano a confermarsi, avendo come obiettivo primario quello di restare lontani dalla zona calda della classifica.

Il Pescara si è rilanciato in maniera convincente nello scorso campionato Primavera 2, vincendo anche lo scontro finale contro la formazione che si era imposta nell’altro girone, il Verona. Gli abruzzesi allenati da Pierluigi Iervese, nonostante la retrocessione della prima squadra in Serie C, vedono la propria squadra Primavera come un fiore all’occhiello per la società, le prime partite di campionato saranno importanti per capire quali saranno i reali orizzonti stagionali dei giovani biancazzurri.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PESCARA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Genoa Pescara Primavera, match che andrà in scena al campo Begato 9. Per il Genoa, Luca Chiappino schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Mitrovic; Marcandalli, Bolcano, Gjini; Dellepiane, Sadiku, Cenci, Boci; Boiga, Nemeth, Smajli. Risponderà il Pescara allenato da Pierluigi Iervese con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Recchia, Staver, Vessella, Belli, Palmentieri, Nungoue, Patanè, Dagasso, Stampella, Caliò, Kuqi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA