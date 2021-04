Diretta/ Genoa Roma (Primavera) streaming video tv: capolista per la fuga

DIRETTA GENOA ROMA: DE ROSSI VUOLE UNA VITTORIA CONVINCENTE!

Genoa Roma, in diretta sabato 3 aprile 2021 alle ore 10.00 presso il Begato 9 Stadium, sarà una sfida valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato Primavera 1. Un’occasione per la capolista Roma per cercare la fuga in casa di un Genoa che pure appare in grande ripresa. Dopo l’ultima vittoria in casa della Spal, infatti, i Grifoni sono riusciti a prolungare la loro serie positiva, portandosi al sesto posto a pari merito con Milan, Atalanta e Sassuolo a quota 23 punti e avanzando dunque ufficialmente la loro candidatura per la qualificazione ai play off. Dall’altra parte la Roma è arrivata alla sosta con un successo casalingo contro l’Ascoli, un 2-0 in scioltezza contro l’ultima della classe.

Ottime notizie sono arrivate però per i giallorossi dagli altri campi del campionato, con la Juventus frenata in casa dall’Atalanta sul pareggio e l’Inter battuta dalla Sampdoria. Sono ora proprio i blucerchiati i più immediati inseguitori dei capitolini a 3 lunghezze di distanza e la Roma vede ora possibile una nuova fuga in testa alla classifica, dopo che qualche settimana fa la squadra di De Rossi era stata agganciata dall’Inter.

DIRETTA GENOA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Roma Primavera non sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre. La partita si potrà seguire grazie a Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, che metterà a disposizione la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione sul canale web SI Solo Calcio.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Roma Primavera presso il Begato 9 Stadium. I padroni di casa allenati da Luca Chiappino scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Agostino; Serpe, Zaccone, Dellepiane; Della Pietra, Turchet, Cenci, Dumbravanu, Piccardo; Kallon, Besaggio. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Alberto De Rossi con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Boer; Ndiaye, Morichelli, Feratovič; Vetkal, Tripi, Darboe; Milanese; Podgoreanu, Tall, Ciervo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Genoa e Roma Primavera, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.45 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.30 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.85 volte la posta scommessa.



