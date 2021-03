Diretta/ Genoa Sampdoria streaming video e tv. Il gran Derby della Lanterna (Serie A)

DIRETTA GENOA SAMPDORIA: IL DERBY AL MARASSI

Genoa Sampdoria, in diretta mercoledì 3 marzo 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie A. A Marassi è il momento della grande notte del derby, terzo stagionale: all’andata è finita in parità, in Coppa Italia sono stati i Grifoni a prendersi la vittoria, battendo in rimonta i blucerchiati. Per la Samp c’è una motivazione in più, dunque, avendo i blucerchiati anche perso la sfida di ritorno nella passata stagione, match giocato a porte chiuse dopo il lockdown. Sarà dunque il quarto derby della Lanterna senza tifosi, la Sampdoria ci arriva dopo 2 sconfitte consecutive subite contro Lazio e Atalanta, partite difficili che hanno visto comunque la squadra di Ranieri mantenersi a metà classifica.

Il Genoa dopo la grande risalita sotto la guida di Ballardini in panchina, che ha portato i Grifoni a -4 dai cugini e a +8 sulla zona retrocessione, è stato costretto a fermarsi in casa della capolista Inter, scivolone probabilmente fisiologico vista la differenza in classifica, con i rossoblu che proveranno già in questo derby a riprendere la loro corsa.

GENOA SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Sampdoria sarà garantita sui canali di Sky Sport, che detengono l’esclusiva per sette partite su dieci di ogni giornata di Serie A. Sarà dunque una visione riservata ai soli abbonati, che però in compenso avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SAMPDORIA

Le probabili formazioni della sfida tra Genoa e Sampdoria presso lo stadio Luigi Ferraris. I padroni di casa allenati da Davide Ballardini scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Rovella, Czyborra; Destro, Shomurodov. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Claudio Ranieri con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Keita Balde, Quagliarella.

PRONOSTICO E QUOTE

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Genoa e Sampdoria, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.00 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.20 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.45 volte la posta scommessa.



