Diretta/ Genoa Sassuolo streaming video tv: voglia di risollevarsi (Serie A)

DIRETTA GENOA SASSUOLO: PUNTI PESANTI

Genoa Sassuolo, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie A. Faccia a faccia tra due squadre chiamate a risollevarsi dopo le ultime sconfitte. 7 punti in classifica per un Sassuolo che dopo la boccata d’ossigeno presa con il successo interno con la Salernitana si è bloccato di nuovo al cospetto dei campioni d’Italia dell’Inter: la squadra di Dionisi ha sicuramente raccolto meno rispetto a quanto fatto vedere sul piano del gioco, ma servirà una reazione immediata per non ritrovarsi a fare i conti con una classifica molto deficitaria.

E’ due lunghezze indietro il Genoa che dopo due pareggi contro Bologna e Verona è caduto prima della sosta sul campo della Salernitana, che non aveva ancora mai vinto in campionato. Per i rossoblu dopo il cambio di proprietà c’è ora da migliorare un rendimento che vede la squadra ancora in ritardo in classifica, capace finora di vincere solo nella trasferta di Cagliari. Il 9 maggio scorso Sassuolo corsaro nella Marassi rossoblu, 1-2 con gol messi a segno da Raspadori e Berardi. Il Genoa ha battuto per l’ultima volta gli emiliani in casa in occasione del 2-1 del 5 gennaio 2020, gol decisivi di Criscito su rigore e Goran Pandev.

DIRETTA GENOA SASSUOLO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Sassuolo sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SASSUOLO

Le probabili formazioni di Genoa Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per il Genoa, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sirigu; Cambiaso, Biraschi, Masiello, Criscito; Kallon, Rovella, Badelj, Fares; Destro, Ekuban. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Genoa con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



