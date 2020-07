Diretta Genoa Spal/ Streaming video DAZN: non ci sono margini di errore (Serie A)

Genoa Spal, che è in diretta dallo stadio Luigi Ferraris, apre il programma delle partite di domenica 12 luglio per la 32^ giornata di Serie A 2019-2020: si gioca infatti alle ore 17:15. Una sfida che è delicatissima per entrambe le squadre: in ballo c’è la salvezza, situazione comunque diversa perché gli estensi appaiono ormai condannati alla retrocessione dopo tre ottime stagioni nel massimo campionato, potrebbero ancora provare a centrare l’obiettivo ma hanno bisogno di un finale importante e di non perdere punti per strada come accaduto nella partita interna contro il Milan. Il Genoa adesso rischia tantissimo: prima del lockdown era andato a vincere a San Siro contro il Milan e pareva lanciato, ma poi tra calendario sfavorevole e calo di tensione e forma fisica le cose sono drasticamente peggiorate. Qualche colpo è stato battuto, ma nel turno infrasettimanale è arrivata la sconfitta casalinga contro il Napoli: il Lecce ha così effettuato il sorpasso e ora il Grifone non è più padrone del suo destino, dunque deve vincere questa partita e poi sperare. Ora vediamo quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni, aspettando che la diretta di Genoa Spal prenda il via.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Spal sarà disponibile sul canale DAZN1, al numero 209 del decoder di Sky: sarà quindi un appuntamento fruibile anche dagli abbonati alla televisione satellitare che non abbiano invece sottoscritto un abbonamento con DAZN. Chi lo avesse fatto invece potrà seguire questa partita di campionato con il tradizionale servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione apposita su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SPAL

Davide Nicola spera di ritrovare Cristian Romero per Genoa Spal: in caso contrario spazio ancora a Goldaniga, con Soumaoro e Andrea Masiello a completare la difesa davanti a Perin. Sugli esterni i ballottaggi sono Ghiglione-Biraschi a destra e Criscito-Barreca a sinistra, pronto al rientro il capitano e in questo modo Sturaro giocherebbe come mezzala, testa a testa con Lerager così come dall’altra parte Cassata se la gioca con Behrami. Il regista sarà Schone, davanti confermato Pinamonti ma potrebbe cambiare il suo partner offensivo, Pandev e Iago Falque potrebbero contendersi la maglia.

Nella Spal è campionato finito per il portiere albanese Etrit Berisha, dunque in porta ci sarà ancora Letica; torna Thiago Cionek che si prende la maglia di terzino destro, dall’altra parte spazio ancora a Sala con coppia centrale formata da due tra Vicari, Bonifazi e Felipe. Sulle corsie laterali potrebbero agire Strefezza e D’Alessandro, mentre in mezzo al campo Valdifiori contende a Missiroli la maglia di regista; può scalare sulla mezzala Castro, con Murgia pronto sull’altro versante; insieme a Petagna giocherà uno tra Cerri e Floccari.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Genoa Spal, individuando nella squadra di casa la chiara favorita per la vittoria: questa eventualità è regolata dal segno 1 e vi farebbe guadagnare 1,80 volte quanto messo sul piatto, mentre già con il pareggio – segno X – andreste a vincere un corrispettivo di 3,65 volte l’importo investito con questo bookmaker. Vale invece 4,25 volte la puntata il segno 2, che identifica l’affermazione esterna degli estensi.

