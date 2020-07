Video/ Genoa Napoli (1-2): highlights e gol. Lozano decisivo dalla panchina (Serie A)

Diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Genoa Napoli 1-2, nel match valevole per la 31^ giornata di Serie A la squadra di Gattuso conquista altri tre punti e sale a quota 51 in classifica. La zona Champions è ancora lontanissima ma la matematica e una Lazio in caduta libera autorizzano i partenopei a sperarci ancora, del resto sognare non costa nulla: la qualificazione all’Europa League è già certa grazie alla Coppa Italia e i ragazzi di De Laurentiis dimostrano di essere in splendida forma. A differenza degli uomini di Nicola che dopo questa sconfitta finiscono anche alle spalle del Lecce e scendono al terzultimo posto, in piena zona retrocessione, il tutto quando mancano solo 7 giornate al termine del campionato e tra poco c’è pure lo scontro diretto che sarà a questo punto decisivo. Al Ferraris gli ospiti la sbloccano subito grazie a Elmas ma il VAR inchioda Manolas che si aggiusta il pallone con la mano, quindi come non detto. I padroni di casa riescono pure a spaventare gli avversari con Cassata che costringe Meret a deviare il pallone sul palo, poi nel recupero arrivata il lampo di Insigne che allarga per Mertens e per Perin non c’è più nulla da fare. A inizio ripresa Goldaniga con uno stacco imperioso riesce a riacciuffare momentaneamente il Napoli che poi torna in vantaggio grazie a Lozano che appena tocca palla fa la differenza e consegna i tre punti a Gattuso. Inutili gli sforzi del Genoa nel finale con Meret che salva su Pandev (anche se il macedone è in fuorigioco).

VIDEO GENOA NAPOLI: LE DICHIARAZIONI

Le parole a caldo di Dries Mertens a fine gara: “Stiamo facendo un ottimo lavoro e si vede in campo, avere tutta la rosa a disposizione è fondamentale per chiudere in bellezza la stagione. La mia esultanza un omaggio a Callejon? E’ da tanti anni che giochiamo insieme, mi dispiace tanto che andrà via ma sono contento che abbia deciso di restare con noi fino alla fine del campionato, è un grande esempio di lealtà. Dedicare la vittoria a lui? Adesso non esageriamo, comunque ci fa tanto piacere che abbia scelto di darci una mano invece di andare in vacanza”. Rino Gattuso non risparmia lodi e complimenti ai suoi: “Callejon ha scritto pagine importanti nella storia del club, è un ragazzo che si fa volere bene, e un professionista a 360 gradi, per un allenatore è importante poter contare su giocatore come lui. Sono contento per il risultato, un po’ meno per i primi minuti del secondo tempo, mi era sembrato di rivedere la gara con l’Atalanta quando avevamo creato tanto senza concretizzare, invece oggi le cose sono andate diversamente, per fortuna. Mente sgombra? A me non sembra che i ragazzi si divertano a giocare con questo caldo. Di certo dobbiamo tenere condizionare se non migliorarla ulteriormente in vista del rush finale in Champions”. L’analisi di Davide Nicola: “Peccato per il risultato ma sono pienamente soddisfatto della prestazione, si è rivisto il Genoa aggressivo che vuole fare un certo tipo di gioco. Non mi sono certo divertito a perdere ma ho visto un atteggiamento diverso rispetto alle uscite precedenti. Eravamo in fondo alla classifica, adesso siamo in piena corsa per la salvezza, essere un punto dietro o due davanti adesso non conta nulla”.

VIDEO GENOA NAPOLI: GOL E HIGHLIGHTS





© RIPRODUZIONE RISERVATA