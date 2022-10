Diretta Genoa Spal/ Streaming video Italia 1: incrocio intrigante! (Coppa Italia)

DIRETTA GENOA SPAL: ANTIPASTO DI CAMPIONATO!

Genoa Spal sarà diretta dal signor Alberto Santoro, e si gioca alle ore 18:00 di martedì 18 ottobre: l’appuntamento è con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2022-2023, un turno che comunque vedrà in scena solo otto partite visto che le altre otto squadre che proseguiranno nel percorso sono quelle qualificate di diritto agli ottavi. Si tratta anche di un antipasto di Serie B, con il Grifone che nel fine settimana ha vinto a Cosenza mantenendo idealmente il passo della Ternana capolista; la Spal ha salutato l’esordio di Daniele De Rossi pareggiando sul campo del Cittadella, dunque risultato non proprio entusiasmante.

Vedremo ora cosa succederà nella diretta di Genoa Spal, ricordando che nel precedente turno di Coppa Italia il colpo lo hanno fatto gli estensi che hanno vinto a Empoli (il Grifone invece si è preso un 3-2 casalingo sul Benevento); aspettando che la partita prenda il via tra qualche ora, facciamo la nostra consueta valutazione circa le scelte che potrebbero essere operate da parte dei due allenatori per i trentaduesimi di Coppa Italia, prendendoci del tempo per valutare i loro dubbi e le certezze nella lettura approfondita delle probabili formazioni di questa interessante partita.

DIRETTA GENOA SPAL STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Spal sarà trasmessa su Italia 1: da quest’anno infatti le partite di Coppa Italia hanno “abbandonato” la televisione di stato per trasferirsi su Mediaset. Sarà comunque una visione in chiaro per tutti, selezionando il canale 6 del digitale terrestre; doppia opzione invece per quanto riguarda la diretta streaming video, perché il match potrà essere seguito su Mediaset Play senza costi aggiuntivi oppure sottoscrivendo un abbonamento a Infinity Plus, la piattaforma che fa sempre capo a Mediaset. CLICCA QUI PER LA DIRETTA GENOA SPAL IN STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI GENOA SPAL

È evidente che nella diretta Genoa Spal ci sarà turnover da entrambe le parti: Alexander Blessin nel suo 4-2-3-1 potrebbe allora lanciare Semper in porta, poi in difesa dovrebbe confermare Bani (squalificato in campionato) ma affiancargli Bani con due terzini che possono essere Hefti a destra e Czyborra sull’altro versante. In mezzo al campo Ilsanker e Badelj possono formare la cerniera davanti al reparto arretrato, mentre Manolo Portanova può agire come trequartista anche sull’esterno lasciando Aramu centrale con Kelvin Yeboah o George Puscas sull’altra fascia, davanti uno di questi due oppure Yalcin.

Turnover anche per De Rossi: in porta Demba Thiam è favorito, difesa a tre con candidati Varnier e Dalle Mura e un centrocampo nel quale Franco Zuculini e Murgia possono avere il posto insieme a uno tra Tunjov e Zanellato, qui comunque c’è l’imbarazzo della scelta. Un po’ meno sulle corsie dove Almici (o Fiordaliso) e Celia possono essere i titolari a Marassi; resterebbe dunque il reparto avanzato, con Finotto e Rabbi che non sono partiti titolari al Tombolato e dunque inevitabilmente si giocano le loro carte per la partita di Coppa Italia, dalla panchina dunque avremmo Moncini e La Mantia.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Genoa Spal, partita valida per i trentaduesimi di finale in Coppa Italia. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,57 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 4,00 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 5,25 volte la giocata con questo bookmaker.











