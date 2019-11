Diretta Genoa Torino/ Streaming video tv: quote, sfida delicata (Serie C)

Genoa Torino, diretta da Massa sabato 30 novembre 2019, si gioca alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Match molto delicato per entrambe le compagini, i Grifoni restano terzultimi in classifica dopo il pari ottenuto sul campo della Spal, comunque importante dopo le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione, trattandosi per giunta di uno scontro diretto. Il Toro è caduto di nuovo in casa contro l’Inter, che sotto il diluvio ha rifilato un perentorio 0-3 ai granata sabato scorso, e a quota 14 punti ha solo 3 lunghezze di vantaggio rispetto ai rossoblu. Un successo genoano risucchierebbe sorprendentemente indietro il Torino nella zona calda della classifica, uno sviluppo inaspettato per una squadra che era partita con ambizioni europee a inizio stagione. Dall’altra parte il Genoa ha vinto solo 2 partite finora in questo campionato, l’ultima un mese fa contro il Brescia che rappresenta anche l’ultimo avversario battuto dal Torino: frenare di nuovo in casa metterebbe in pericolo anche la posizione di Thiago Motta, a sua volta subentrato in corsa ad Andreazzoli sulla panchina genoana.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Torino, match previsto sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.00 e che si disputerà presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 202 di Sky, ovvero Sky Sport Serie A. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA TORINO

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate dal primo minuto dai due allenatori in Genoa Torino, sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A. Il Genoa, guidato in panchina da Thiago Motta, sarà schierato con un 4-3-3 disposto con la seguente formazione titolare: Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Schone, Lerager, Cassata; Gumus, Pinamonti, Pandev. Il Torino di mister Walter Mazzarri opterà invece per un 3-5-2 come modulo di partenza, schierato con questo undici: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Zaza, Verdi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida, l’agenzia Snai propone il successo interno a una quota di 2.45, l’eventuale pareggio a una quota di 3.25 e la vittoria in trasferta viene invece offerta ad una quota di 2.95. Passando invece al numero di gol complessivi realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00 mentre l’under 2.5 viene proposto a una quota di 1.75.



