DIRETTA TORINO CREMONESE: INCROCIO INTRIGANTE!

Si gioca la diretta Torino Cremonese alle ore 16:00 di sabato 27 luglio: siamo a Pinzolo e avremo un interessante incrocio in un’amichevole prestagionale, che per i granata rappresenta il ritorno in campo ad una settimana di distanza dalla vittoria timbrata contro la Virtus Verona. Oggi dunque il Torino sale di categoria: possiamo dire così perché la Cremonese è una squadra che anche il prossimo anno giocherà in Serie B, dopo la retrocessione nel 2023 andrà nuovamente a caccia della promozione e sicuramente partirà tra le grandi favorite per questo obiettivo.

Il Torino, come noto, ha messo fine al bel ciclo di Ivan Juric cambiando allenatore: dunque il nuovo corso di Paolo Vanoli è tutto da scoprire, il varesino è reduce dalla promozione timbrata con il Venezia ma adesso si confronta con la massima categoria e una squadra che sta imparando a conoscere solo adesso. Vedremo cosa succederà nella diretta Torino Cremonese, per il momento aspettiamo che l’amichevole prenda il via facendo qualche rapida considerazione sulle formazioni che potremmo vedere in campo a Pinzolo.

DIRETTA TORINO CREMONESE STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Stando alle informazioni circolate, la diretta Torino Cremonese non dovrebbe essere a disposizione di tifosi e appassionati: non si potrà seguire questa partita amichevole e questo vale anche per il servizio di diretta streaming video. Tuttavia, come pubblicato dal sito della società grigiorossa, Torino Cremonese sarà mandata in onda in differita, la sera stessa, su Cremona1 che è la televisione locale.

DIRETTA TORINO CREMONESE, LE FORMAZIONI

Vanoli affronta la diretta Torino Cremonese con quel 3-4-2-1 che è stato marchio di fabbrica di Juric: in porta può proporre Paleari che salvo sorprese sarà il titolare, poi ecco Alessandro Dellavalle in difesa con Masina che fa il braccetto a sinistra e N’Guessan che si può piazzare sull’altro versante, sulle corsie laterali bel ballottaggio Bellanova-Bayeye a destra, dall’altra parte verosimilmente ci sarebbe Lazaro mentre in mezzo Samuele Ricci sarà il regista in compagnia di Ilic, tornato dagli Europei, o magari Linetty e Tamèze, i tre naturalmente si alterneranno così come sulla trequarti avremo le staffette tra Horvath, Gineitis – che può avanzare – e Radonjic, mentre da prima punta Ché Adams se la gioca con Duvan Zapata.

Sarà 3-5-2 per Giovanni Stroppa nella diretta Torino Cremonese: Jungdal-Fulignati il ballottaggio tra i pali, Ravanelli con Antov e Lochoshvili per la difesa e poi ecco i laterali che possono essere Sernicola (o Ghiglione) e Quagliata, per un assetto maggiormente offensivo spazio invece a Zanimacchia e Vandeputte senza dimenticarsi del jolly Buonaiuto. Da valutare la posizione di Franco Vazquez che può fare la mezzala, con Pickel e Valzania (o Majer) a completare il reparto di mezzo; Johnsen invece può agire da seconda punta mobile ma davanti la Cremonese ne ha ancora tanti, compresi i nuovi arrivati Manuel De Luca e Stuckler che potrebbero essere provati insieme in questa amichevole di Pinzolo.