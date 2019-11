Diretta Genoa Udinese/ Streaming video tv: quote, scontro salvezza (Serie A)

Genoa Udinese, diretta dall’arbitro Pasqua di Tivoli, si gioca domenica 3 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa, con 8 punti conquistati in 10 partite, restano in una situazione difficile al quartultimo posto, ma le due partite disputate col nuovo allenatore Thiago Motta in panchina hanno messo in evidenza progressi importanti. Vittoria in casa contro il Brescia e sconfitta contro la Juventus maturata solo in pieno recupero, passi in avanti che andranno confermati contro un’Udinese che vive un momento nero. Si è concretizzato l’esonero del tecnico Igor Tudor dopo gli 11 gol in due partite subiti contro Atalanta e Roma (contro i giallorossi i friulani erano per giunta in superiorità numerica dal 32′ del primo tempo). In panchina a Marassi dovrebbe esserci Luca Gotti, in attesa del sostituto del tecnico croato che dovrebbe essere individuato in un nome tra Gattuso o Guidolin (si tratterebbe in quest’ultimo caso di un clamoroso ritorno).

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Genoa Udinese, domenica 3 novembre 2019, sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A, per tutti gli abbonati Sky. Questi ultimi potranno seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA UDINESE

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Genoa Udinese, domenica 3 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Il Genoa allenato da Thiago Motta schiererà un 4-2-3-1: Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Radovanovic; Agudelo, Pandev, Kouamé; Pinamonti. L’Udinese guidata in panchina da Luca Gotti risponderà con un 3-5-2 così schierato: Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Mandragora, Fofana, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano il Genoa favorito sull’Udinese. Quota per l’affermazione interna fissata a 1.95, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.40, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 4.00. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 2.00, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



