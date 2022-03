DIRETTA/ Gent PAOK Salonicco video streaming tv: arbitrerà Daniel Siebert

DIRETTA GENT PAOK SALONICCO: L’ARBITRO

Gent Paok Salonicco sarà diretta questa sera per gli ottavi di finale di Conference League dall’arbitro tedesco Daniel Siebert, di conseguenza l’intera quaterna arbitrale arriverà dalla Germania. Al suo fianco ci saranno infatti i due guardalinee Jan Seidel e Rafael Foltyn, mentre il quarto uomo sarà il signor Sven Jablonski e ricordiamo che in Conference League non è per il momento prevista la presenza della VAR.

Andiamo però adesso a conoscere meglio il primo arbitro designato per Gent Paok Salonicco: il signor Daniel Siebert è nato il 4 maggio 1984 a Berlino, ha debuttato nel massimo campionato della sua nazione nel 2012 e ha ottenuto la qualifica di arbitro internazionale FIFA con decorrenza dal 1° gennaio 2015. In stagione ha già diretto la bellezza di quattro incontri in Champions League (incrociando Inter, Atalanta e Juventus), mentre per Daniel Siebert stasera sarà il debutto in Conference League. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA GENT PAOK SALONICCO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Gent PAOK Salonicco non dovrebbe godere di una diretta tv, salvo variazioni di palinsesto: le partite di Conference League non sono trasmesse sui canali del nostro Paese e dunque non si potrà avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire l’andata degli ottavi di finale. Consigliamo ad ogni modo di avvalervi delle informazioni utili che arriveranno attraverso i social network, in particolar modo le pagine della Uefa che in maniera specifica trattano questa competizione. Su Sky Sport ci sarà però la possibilità di seguire la Diretta Gol con aggiornamenti in diretta dell’incontro.

PARTITA ANCORA TUTTA IN DISCUSSIONE

Gent PAOK Salonicco, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 21.00 presso la Ghelamco Arena di Gent sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Si prospetta un match infuocato dopo l’1-0 dell’andata per i greci allo stadio Toumba. Il PAOK Salonicco dopo aver rotto il tabù Scudetto negli ultimi anni punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista che in Europa insegue da diversi anni.

La formazione ellenica dovrà però scontrarsi col pragmatismo del Gent, che negli ultimi anni ha saputo brillare sulla scena del campionato belga, dove con 6 vittorie consecutive ha saputo risollevarsi da una situazione di stallo a metà classifica, rilanciando la sua candidatura per la poule Scudetto di fine stagione. Il match d’andata è stato molto tattico, facile attendersi anche in questa occasione squadre prudenti e attente a non scoprirsi per non portare in bilico la qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI GENT PAOK SALONICCO

Le probabili formazioni della diretta Gent Paok Salonicco, match che andrà in scena alla Ghelamco Arena di Gent. Per il Gent, Hein Vanhaezebrouck schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Roef; Hanche, Ngadeu, Torunarigha; Samoise, Kums, De Sart, Fortuna; Hjulsager; Depoitre, Malede. Risponderà il PAOK Salonicco allenato da Razvan Lucescu con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Paschalakis; Taylor, Mihaj, Crespo, Vieirinha; Augusto, Schwab; A. Zivkovic, Biseswar, Mitrita; Akpom.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gent PAOK Salonicco, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Gent con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del PAOK Salonicco, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.25.

