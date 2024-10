DIRETTA GEOGRAFO VS ROSSETTI: IN PALIO A ROMA IL TITOLO EBU SILVER PESI WELTER

Un bel venerdì sera di boxe oggi, 18 ottobre 2024, grazie alla diretta Geografo vs Rossetti dal Palazzetto dello Sport di Roma. Questo incontro metterà in palio il titolo Ebu Silver dei pesi welter e sarà il culmine della serata organizzata dalla De Carolis Promotions, una ‘Boxing Night’ all’insegna dei pugili romani, dal momento che nel sotto-clou saranno in programma altri due incontri tutti capitolini, cioè Loli vs Mazzulla nei superleggeri e Moroni vs Pace nella categoria dei superwelter.

Sotto i riflettori ci saranno però soprattutto i due pugili protagonisti della diretta Geografo vs Rossetti, che sarà il piatto più succulento. Infatti tra poche ore saliranno sul ring Mirko Geografo e l’ex campione italiano Pietro Rossetti con in palio appunto il titolo Ebu Silver dei pesi welter: di fatto è una sorta di “spareggio” per avere accesso alla sfida con il campione d’Europa in carica della loro categoria, che è l’ucraino Maxim Prodan.

GEOGRAFO VS ROSSETTI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’INCONTRO

Ottime notizie per tutti gli appassionati di boxe, che stasera potranno godersi la diretta Geografo vs Rossetti in tv in chiaro grazie al collegamento dalle ore 22.20 su Rai Sport HD, canale numero 58 del telecomando. Questo significa che ci sarà anche la diretta streaming video di Geografo vs Rossetti, che sarà offerta a tutti da sito e app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA GEOGRAFO VS ROSSETTI STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA GEOGRAFO VS ROSSETTI: I DUE PROTAGONISTI

Dobbiamo allora ringraziare Giovanni De Carolis per questo succulento appuntamento serale con la diretta Geografo vs Rossetti: l’ultimo italiano campione del mondo nella boxe si è da poco ritirato dall’attività agonistica ed è subito passato all’attività di promoter con un immediato risultato. Infatti questo è il primo incontro di pugilato in programma al Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano da quando è stato riaperto lo storico impianto romano, che tante volte nella sua storia ci ha proposto boxe di alto livello.

Mirko Geografo è “un tempista”, mentre Pietro Rossetti è “uno che non molla mai”, secondo le parole dello stesso De Carolis nel corso della conferenza stampa di presentazione della diretta Geografo vs Rossetti, nonostante un cambiamento di programma, dal momento che inizialmente doveva essere Alfieri a sfidare Rossetti. De Carolis tuttavia ha garantito che non sarà un di meno, anzi: “Da un punto di vista della combinazione di stili, quello di stasera è un main event ancora più accattivante”. Allora, non vediamo l’ora di seguire la diretta Geografo vs Rossetti…