Diretta/ Georgia Bulgaria streaming video e tv. Match incerto (Nations League)

DIRETTA GEORGIA BULGARIA: PADRONI DI CASA LANCIATI!

Georgia Bulgaria, in diretta domenica 12 giugno 2022 alle ore 18.00 presso la Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi sarà una sfida valevole per la quarta giornata della UEFA Nations League. Match incerto tra due formazioni che stanno vivendo momenti differenti in questo avvio della competizione: la Georgia vola con tre vittorie in altrettanti impegni contro Gibilterra, Bulgaria e Macedonia del Nord e sembra avviata verso la promozione nella Lega B.

Solo due pareggi finora per la Bulgaria: dopo la cinquina subita proprio in casa contro la Georgia il tecnico Yasen Petrov è stato esonerato e sostituito da Ivanov, ma l’esordio del nuovo allenatore è coinciso con un poco brillante pareggio a Gibilterra. Come detto 2-5 per la Georgia nel match d’andata, a Tbilisi le due squadre non si affrontano dal 15 ottobre 2008, 0-0 il risultato finale.

DIRETTA GEORGIA BULGARIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Georgia Bulgaria sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GEORGIA BULGARIA

Le probabili formazioni della diretta Georgia Bulgaria, match che andrà in scena alla Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi. Per la Georgia, Willy Sagnol schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Flekken, deVrij, Van Dijk, De Ligt, Dumfries, Klaassen, deJong, Koopmeiners, Berghuis, Bergwjin, Depay. Risponderà la Bulgaria allenata da Georgi Ivanov con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Vutsov; Popov, Chorbadzhiyski, P. Hristov, Jordanov; M. Minchev, Milanov, Krastev, Kraev; G. Minchev, Iliev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Georgia Bulgaria, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Romania con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l'eventuale successo della Finlandia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.60.











