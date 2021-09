Diretta/ Germania Armenia streaming video tv: panzer d’assalto (Qatar 2022)

DIRETTA GERMANIA ARMENIA: OSPITI ANCORA IMBATTUTI…

Germania Armenia, in diretta domenica 5 settembre 2021 alle ore 20.45 presso la Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, sarà un match valevole per la quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Tedeschi in versione Panzer d’assalto per riprendere in mano le redini di un girone lasciato per ora proprio agli armeni, che hanno approfittato dello scivolone tedesco in Primavera in casa contro la Macedonia del Nord. Il debutto di Hansi Flick alla guida della Nazionale contro il Liechtenstein non è stato esaltante, ma è arrivata comunque una vittoria fondamentale per puntare il primo posto nel girone, ora distante solo una lunghezza.

L’Armenia infatti è ancora imbattuta a quota 10 punti ma in casa della Macedonia del Nord ha pareggiato per la prima volta dopo 3 vittorie consecutive. Gli armeni sognano un secondo posto che permetterebbe loro di giocarsi almeno lo spareggio per andare in Qatar e partecipare ai Mondiali per la prima volta nella loro storia, ma proveranno anche ad approfittare dei tedeschi che sembrano ancora lavorare a un cantiere aperto. Da segnalare però che nei 3 precedenti disputati l’Armenia ha sempre perso contro la Germania, incassando prima 5, poi 4 e poi 6 gol nell’ultima sfida in Germania, il 6 giugno 2014.

DIRETTA GERMANIA ARMENIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Germania Armenia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ARMENIA

Ecco dunque le probabili formazioni per la diretta di Germania Armenia, match che andrà in scena al Mercedes-Benz Stadion di Stoccarda. Per la Germania, Hansi Flick schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Neuer; Baku, Sule, Rudiger, Gosens; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Havertz, Sane; Werner. Risponderà l’Armenia allenata da Joaquin Caparros con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Yurchenko; Hambardzumyan, Calisir, Voskanyan, Hovhannisyan; Udo, Grigoryan, Bichakhchyan; Barsaeghyan, Adamyan, Mkhitaryan.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla Mercedes-Benz Arena di Stoccarda, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Germania con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.07, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 10.00, mentre l’eventuale successo dell’Armenia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 23.00.



