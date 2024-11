La diretta Germania Bosnia. stasera alle 20.45, metterà a confronto due squadre che hanno probabilmente già visto indirizzato il loro cammino. Tedeschi già sicuri della qualificazione ai quarti di finale, c’è da blindare il primo posto con i tedeschi che hanno ottenuto tre vittorie su quattro pareggiando solo con l’Olanda e vincendo 1-2 la partita d’andata in Bosnia. Bosnia che a sua volta occupa l’ultimo posto nel girone e, a -4 da Olanda e Ungheria, è ormai vicinissima alla retrocessione in Lega B. Per i bosniaci finora solo un punto ottenuto con il pari senza reti sul campo dei magiari, in un cammino che finora ha indicato Dzeko e compagni come formazione più debole del raggruppamento: solo un acuto a sorpresa in Germania potrebbe cambiare il loro destino nella competizione.

DIRETTA GERMANIA BOSNIA: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che vorranno seguire la diretta Germania Bosnia in tv, non ci sarà purtroppo possibilità sui canali tradizionali. Ci sarà però modo di vedere il match in diretta streaming video via internet, gratuitamente e senza bisogno di sottoscrivere abbonamenti, collegandosi al sito uefa.com.

GERMANIA BOSNIA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire le possibili scelte dei due allenatori focalizzandoci sulle probabili formazioni della diretta Germania Bosnia. Per la Germania 4-2-3-1 con Ter Stegen a difesa della porta e una retroguardia schierata con Kimmich, Tah, Schlotterbeck e Raum. I vertici di centrocampo saranno Andrich e Gross mentre in avanti Wirtz, Havertz e Musiala supporteranno Undav, schierato come unica punta di ruolo. Per la Bosnia 4-4-2 con Barisic, Katic, Saric e Bicakcic schierati nella difesa a quattro davanti al portiere Vasilj. Anche la linea di centrocampo sarà a quattro con Gazibegovic, Basic, Burnic e Dedic, mentre in attacco faranno coppia Dzeko e Demirovic.

GERMANIA BOSNIA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo in rassegna le quote per le scommesse per tutti coloro che vorranno puntare sulla diretta Germania Bosnia per la Nations League. Germania nettamente favorita con quota per la vittoria interna fissata a 1.10, la quota relativa al pareggio viene proposta a 9.50 mentre la vittoria in trasferta della Bosnia viene proposta a una quota di 20.00.