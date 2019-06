DIRETTA GERMANIA CINA/ Streaming video e tv: dominio tedesco nei precedenti

Prima di dare la parola al campo per la diretta di Germania Cina non possiamo non dare un occhio pure allo storico che le due nazionali partecipanti ai Mondiali di calcio femminile 2019, vantano. I dati a disposizione infatti sono ben ricchi e se facciamo il conto dal 1995 a oggi contiamo ben 11 precedenti, questi registrati tra Campionati del Mondo, Tornei dell’Algarve, Giochi Olimpici e perfino amichevoli. Il bilancio complessivo quindi ci racconta di ben nove affermazioni delle tedesche e una sola vittoria della Cina, questa registrata nel 2002 in occasione del Torneo di Algarve, quando le cinesi vinsero col risultato i 4-2. In ogni caso le due nazionali hanno dato sempre vita a incontri più che mai interessanti e di certo lo faranno oggi. Va aggiunto che però è ben lontano l’ultimo precedente segnato tra le due nazioni e pure forse poco utile. L’occasione furono i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 quando ai quarti le tedesche ebbero la meglio col risultato di 1-0, firmato da Behringer. (agg Michela Colombo)

DIRETTA STREAMING E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta Germania Cina si potrà seguire in esclusiva in diretta tv sul satellite, con tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul canale numero 202, Sky Sport Mondiali. Per tutti gli abbonati ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Germania Cina, in diretta dal Roazhon Park di Rennes, oggi sabato 8 giugno 2019 alle ore 15.00 sarà una delle sfide della prima giornata del Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Le tedesche sono tra le favoritissime della rassegna, con una delle migliori tradizioni in assoluto alle spalle a livello del calcio femminile. Due i titoli Mondiali già in bacheca, quello del 2003 e quello del 2007 conquistato proprio in Cina, mentre nell’ultima rassegna iridata in Canada, nel 2015, la Germania si è piazzata al quarto posto. La Cina ha invece come miglior risultato il secondo posto del 1999 negli Stati Uniti, con la finalissima Mondiale persa solo ai calci di rigore contro le padrone di casa americane.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA CINA DONNE

Le probabili formazioni di Germania Cina valevole per questa prima sfida del girone B del Mondiale di calcio femminile 2019. La Germania dell’allenatrice Martina Voss-Tecklenburg giocherà con un 4-2-3-1 schierato con Schult; Hendrich, Elsig, Doorsoun, Simon; Huth, Marozsán; Däbritz, Leupolz, Magull; Popp. Dzsenifer Marozsán è il talento più brillante di una rosa fortissima, reduce dalla conquista della Women’s Champions League con la maglia del Lione. La Cina del commissario tecnico Jia Xiuquan risponderà con un 4-4-2 e questo undici titolare: Shimeng; Shanshan, Dongna, Haiyan, Rong; Duan, Rui, Guixin, Ruyin; Ying, Shuang. L’arma più potente delle “Rose d’Acciaio” è la fantasista Li Ying, che gioca in patria nelle Shandong Ladies.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Germania nettamente favorita per la vittoria contro la Cina dai bookmaker. Quota per il segno 1 fissata a 1.28 da Bet365, quota per il segno X offerta a 5.00 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 10.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.70 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.05 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



