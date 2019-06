Diretta Germania Danimarca U21/ Streaming video Rai: i campioni (Europei Under 21)

Germania Danimarca Under 21, in diretta dalla Dacia Arena di Udine, si gioca lunedì 17 giugno alle ore 21.00, sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi degli Europei Under 21 2019 che vengono disputati in Italia. Subito di fronte per una sfida che potrebbe già valere un passo in avanti importante verso il primo posto, la Germania è una delle squadre sulla carta favorite nella competizione ed è anche la nazionale campione in carica: l’Under 21 tedesca non perde dalla sfida contro la Norvegia del 10 ottobre 2017 e si presenta in Italia con la ferma intenzione di fare il bis. Al contrario, la Danimarca ha perso gli ultimi due test match disputati, a marzo contro la Romania e mercoledì scorso contro la Croazia; è comunque una nazionale ostica da affrontare e che sta esprimendo alcuni giocatori interessanti a livello giovanile. Per gli scandinavi sarà possibile centrare la semifinale degli Europei U21 ma innanzitutto bisognerà valutarla all’esordio, subito contro una big del torneo.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita Germania Danimarca Under 21 sarà visibile in diretta tv in chiaro sul digitale terrestre sui canali numero 57 e 58 di RaiSport. Ci sarà anche la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito RaiPlay. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA DANIMARCA U21

Aspettando il calcio d’inizio di questa interessante partita, possiamo analizzare in maniera più accurata quelle che sono le probabili formazioni di Germania Danimarca U21, che come abbiamo già visto si giocherà alla Dacia Arena di Udine, lunedì 17 giugno 2019 alle ore 21.00. I tedeschi saranno schierati con un 4-2-3-1 e scenderanno in campo con Muller; Henrichs, Baumgartl, Udokhai, Mittelstadt; Maier, Dahoud; Oztunali, Neuhaus, Amiri; Waldschmidt. All. Kuntz. Risponderanno i danesi con questa formazione schierata con un 4-3-3: Iversen; Kristense, Nelsson, Rasmussen, Poulsen; Abidgaard, Jensen, Billing; Skov Olsen, Older Wind, Bruun Larsen.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Germania favorita per la vittoria contro la Danimarca. Quota per il segno 1 fissata a 1.60 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.70 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 5.25 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.65 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.10 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



