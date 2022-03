Diretta Germania Israele/ Streaming video: tedeschi super favoriti per l’amichevole!

DIRETTA GERMANIA ISRAELE: UN BUON TEST PER I TEDESCHI

L’amichevole Germania Israele andrà in scena in diretta sabato 26 marzo 2022 a partire dalle ore 20.45 alla ProZero Arena di Sinsheim. I padroni di casa si sono qualificati al Mondiale 2022 in Qatar piazzandosi in vetta alla classifica del Gruppo J, mentre gli ospiti sono stati eliminati nel corso della fase a gironi per avere concluso al terzo posto del Gruppo F. È chiaro, dunque, chi assumerà il ruolo di favorita in questo match che ha poco valore dal punto di vista della posta in palio, ma che rappresenta un importante allenamento per i tedeschi.

La squadra del c.t. Hans-Dieter Flick d’altronde arriva da una clamorosa striscia di vittorie: nel corso delle qualificazioni non sono mai stati fermati. Sette successi su sette. Un bottino, maturato contro avversarie sulla carta piuttosto abbordabili (l’ultima l’Armenia) che li ha portati dritti dritti a staccare il pass per l’attesa competizione. Prima che essa inizi, tuttavia, dovranno affrontare qualche amichevole. La prima è proprio questa contro gli uomini del c.t. Marco Balbul, che sono reduci dalla vittoria contro le Isole Faroe, non sufficiente a ottenere l’accesso alla Coppa del Mondo. Adesso proveranno dunque a togliersi qualche soddisfazione contro un avversario di livello, anche se non sarà semplice.

DIRETTA GERMANIA ISRAELE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Germania Israele non sarà trasmessa in televisione in Italia, dato che si tratta soltanto di una amichevole. I diritti delle gare valide per le qualificazioni al Mondiale 2022 in Qatar, invece, sono stati acquistati da Mediaset, che ha trasmesso le più avvincenti in diretta TV in chiaro sul canale 20 del digitale terrestre ed in streaming su mediasetplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ISRAELE

Le probabili formazioni della diretta Germania Israele lasciano spazio a molti dubbi, dato che trattandosi appunto di una amichevole i due c.t. probabilmente daranno spazio a diversi cambi per provare più calciatori. Tra i tedeschi, nella lista dei convocati, emerge l’assenza dell’interista Gosens, mentre ci sono gli uomini mercato Ginter e Rudiger. Hans-Dieter Flick dovrebbe schierare i suoi in un 3-5-2: ter Stegen; Ginter, Kehrer, Tah; Neuhaus, Kimmich, Sane, Gnabry, Gundogan; Havertz, Muller. Gli ospiti invece dovrebbero optare per un 4-3-3: Marciano; Abaid, Menachem; Abd Elhamed, Dasa; Solomon, Natcho, Peretz; Dabbur, Zahavi, Bitton.

