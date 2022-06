Diretta/ Germania Italia streaming video tv: azzurri lanciati (Nations League volley)

DIRETTA GERMANIA ITALIA: OSPITI FAVORITI!

Germania Italia, in diretta dalla TD Place Arena della capitale canadese Ottawa, si gioca per la quinta giornata della VNL 2022 di volley maschile. L’appuntamento sarà fissato alle ore 13.00 italiane di quest’oggi, mercoledì 22 giugno 2022. Azzurri che si presentano lanciati all’appuntamento dopo la vittoria ottenuta contro l’Argentina: dopo la sconfitta all’esordio contro la Francia l’Italia ha messo in fila tre successi consecutivi in questa Nations League contro Polonia, Canada e appunto Argentina, rilanciandosi verso le posizioni di vertice in classifica. I tedeschi a loro volta hanno battuto la Bulgaria e soprattutto la Serbia al tie-break nell’ultima sfida, confermandosi pericolosi anche contro le grandi.

L’Italia ha vinto gli ultimi 4 confronti ufficiali contro la Germania, che non batte gli azzurri nel volley dal 2017. In vista della gara contro i tedeschi, questo il commento del tecnico azzurro Nicola Giolito: “La Germania è una nazionale che conosciamo bene, ci sono tanti giocatori che disputano il campionato italiano. Lo scorso anno li abbiamo affrontati nei quarti di finale dell’Europeo, anche se ovviamente in questo periodo quasi tutte le formazioni stanno inserendo diversi elementi per costruire il proprio gruppo squadra. Questa è una pool difficile, anche nel Giappone ci sono giocatori che si sono messi in mostra in Superlega, per non parlare della Slovenia che è una formazione di altissimo livello. La Cina probabilmente è l’avversaria che al momento conosciamo un po’ meno.”



DIRETTA GERMANIA ITALIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Italia sarà garantita questa sera su Sky Sport Uno, il canale numero 201 della piattaforma satellitare che ha acquistato i diritti della VNL 2022 anche in campo maschile. Di conseguenza gli abbonati avranno a disposizione anche la diretta streaming video garantita da Sky Go, ma che sarà offerta anche da Now TV.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Germania Italia di Nations League di volley maschile, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Germania con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.22.

