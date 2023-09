DIRETTA GERMANIA ITALIA U20/ Video streaming tv: è una partita ormai classica! (7 settembre 2023)

DIRETTA GERMANIA ITALIA U20: I TESTA A TESTA

Cosa ci possono dire i precedenti della diretta di Germania Italia U20? Lo scorso marzo si è giocata la partita più recente, terminata 1-1: eravamo ovviamente in casa nostra, al Castellani di Empoli, e i gol erano stati segnati da Armindo Sieb e Giuseppe Ambrosino, tra il 60’ e il 65’. Curiosamente sono terminate in parità le ultime quattro sfide; per trovare la vittoria di una delle due nazionali dobbiamo tornare al novembre 2016 quando la Germania ci aveva battuti sul nostro suolo, mentre l’ultima vittoria dell’Italia è sempre esterna nel settembre dello stesso anno. La più recente in terra tedesca risale al novembre della stagione precedente: un 2-0 firmato da Andrea Petagna e Michele Somma.

La Germania invece non vince una gara casalinga contro di noi dall’ottobre 2012: è passato parecchio tempo anche considerando che queste due nazionali si sono costantemente incrociate. Leonardo Bittencourt, Shkodran Mustafi, Shawn Parker e un’autorete di Loris Bacchetti nel tabellino marcatori dei tedeschi, per l’Italia U20 invece l’unica rete di quella giornata era stata timbrata da Giacomo Beretta e in campo per noi c’erano anche Nicola Leali, Riccardo Fiamozzi, Stefano Sabelli, Lorenzo Crisetig e Matteo Politano, dalla panchina si era invece alzato Andrea Belotti. (agg. di Claudio Franceschini)

GERMANIA ITALIA U20 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Italia U20 non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso il sito ufficiale figc.it oppure i profili social dedicati alla Nazionale italiana, selezioni giovanili comprese.

GERMANIA ITALIA U20: AZZURRINI FAVORITI!

Germania Italia U20, in diretta giovedì 7 settembre 2023 alle ore 17.00 presso l’Auf Dem Wurplatz di Berlino, sarà una sfida valida per la fase Elite degli Europei Under 20. L’Under 20 si appresta ad affrontare una nuova avventura nell’Elite League, e il percorso inizierà con una doppia sfida in trasferta. Il primo impegno è fissato per giovedì 7 settembre alle ore 17, quando gli Azzurrini si confronteranno con la Germania presso lo stadio Auf Dem Wurplatz di Berlino. Quattro giorni dopo, il lunedì 11 settembre, sempre alle 17, l’Italia sarà di scena a Tabor contro la Repubblica Ceca. Questo torneo vedrà la partecipazione di diverse squadre, tra cui Inghilterra, Norvegia, Polonia, Portogallo e Romania.

Il tecnico Bollini ha selezionato un gruppo di 23 calciatori che si riuniranno a Grassobbio (Bergamo) la sera di domenica 3 settembre, per poi partire alla volta della Germania il martedì 5. Vale la pena notare che questa convocazione segna la prima esperienza con la Nazionale italiana per l’attaccante Lucas Roman, proveniente dal Barcellona. Un’occasione speciale per il giovane talento di dimostrare il suo valore a livello internazionale.

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ITALIA U20

In attesa di scoprire quali saranno le scelte di Alberto Bollini per questa sfida in diretta tra Germania e Italia -della fase Elite degli Europei U20, ecco l’elenco dei convocati del CT Azzurro:

Portieri: Davide Mastrantonio (Monterosi Tuscia), Lorenzo Palmisani (Olbia)

Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Andrea Bozzolan (Perugia), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Tommaso Corazza (Bologna), Alessandro Dellavalle (Torino), Alessandro Fontanarosa (Cosenza), Lorenzo Lucchesi (Ternana), Iacopo Regonesi (Atalanta), Alessandro Pio Riccio (Modena)

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Lecce), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Pontedera), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma)

Attaccanti: Luca D’Andrea (Catanzaro), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Burnley), Daniele Montevago (Gubbio), Lucas Roman (Barcellona), Nicolò Turco (Liefering), Cristian Volpato (Sassuolo)

GERMANIA ITALIA UNDER 20 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Germania Italia U20, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida degli Europei Under 20. La vittoria della Germania con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.55.











