Diretta/ Germania Romania streaming video tv: tedeschi lanciati! (Qatar 2022)

Germania Romania, in diretta venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 20.45 presso il Volksparkstadion di Amburgo sarà una sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Tedeschi lanciati alla ripresa delle qualificazioni, l’arrivo di Hansi Flick in panchina ha permesso alla squadra di ritrovare la brillantezza persa nella parte finale dell’era di Joachim Low, culminata con la sconfitta interna contro la Macedonia del Nord e un Europeo deludente. Battere anche la Romania permetterebbe ai tedeschi di fare il vuoto al primo posto nel girone e ipotecare il biglietto per il Qatar.

Al secondo posto del girone J c’è l’Armenia, ma la Romania non ha di certo rinunciato a puntare alla seconda piazza che permetterebbe di giocarsi lo spareggio per la qualificazione ai Mondiali. La Romania è solo a una lunghezza dagli armeni anche se il campo della Germania è sempre uno dei più difficili sul quale fare i punti. Il 12 settembre 2007 ultimo successo tedesco in casa contro la Romania, 3-1 il punteggio finale. La Romania non batte i tedeschi dal 5-1 in casa in amichevole del 28 aprile 2004.

DIRETTA GERMANIA ROMANIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Germania Romania sarà affidata a Canale 20: si parla di un canale Mediaset, e dunque la visione della partita sarà in chiaro per tutti sul digitale terrestre, appunto al numero 20. Sarà possibile assistere al match anche grazie al servizio di diretta streaming video: tutti coloro che ne avessero bisogno potranno collegarsi, senza costi aggiuntivi, al sito Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU MEDIASET PLAY

PROBABILI FORMAZIONI GERMANIA ROMANIA

Le probabili formazioni della diretta Germania Romania, match che andrà in scena al Volksparkstadion di Amburgo. Per la Germania, Hansi Flick schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Neuer; Hofmann, Rudiger, Sule, Kehrer; Goretzka, Kimmich; Sané, Havertz, Muller; Werner. Risponderà la Romania allenata da Mirel Radoi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Nita; Mogos, Chiriches, Nedelcearu, Camora; Stanciu, R. Marin, Cicaldau; Man, Puscas, Mihaila.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Volksparkstadion di Amburgo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Germania con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 9.00, mentre l’eventuale successo della Romania, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 21.00.



