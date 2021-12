DIRETTA/ Giana Erminio Fiorenzuola streaming video tv: sarà un match inedito

DIRETTA GIANA ERMINIO FIORENZUOLA: TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta della Serie C Giana Erminio Fiorenzuola, sfida che pure anche nella 19^ giornata del girone A si dimostra del tutto inedita. Senza dunque riferimento storico a cui fare riferimento oggi, pure possiamo comunque mettere a confronto i due club, utilizzano i sempre utili dati segnati dal portale specializzato Transfermarkt. Vediamo dunque che la formazione di casa sul mercato vanta un valore complessivo di 2.87 milioni di euro, per una media circa a giocatore di 115 mila euro.

Pure va detto che in casa della Giana il giocatore ad ora più “prezioso” rimane Lorenzo Colombini, il cui cartellino è per ora fissato a 250 mila euro. Di contro notiamo che la rosa del Fiorenzuola sul mercato vale 2,15 milioni di euro e che dunque la valutazione media di ogni giocatore della squadra di Tabbani si aggira sui 83 mila euro. Pure va aggiunto che in rosa spicca certo il nome di Nicolò Bruschi, il cui valore di mercato è di 250mila euro. (agg Michela Colombo)

DIRETTA GIANA ERMINIO FIORENZUOLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Fiorenzuola non è una di quelle disponibili per questa diciannovesima giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PADRONI DI CASA FAVORITI

Giana Erminio Fiorenzuola, in diretta sabato 18 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Entrambe le formazioni sono a caccia di punti necessari per guardare avanti verso la salvezza. La Giana cadendo sul campo della Triestina ha subito la terza sconfitta nelle ultime quattro sfide disputate in campionato e resta il fanalino di coda della classifica nel girone A.

Il Fiorenzuola mantiene una lunghezza di vantaggio rispetto alla zona play out ma è reduce da due sconfitte consecutive: la formazione piacentina è caduta in casa contro la Pro Vercelli dopo il poker subito sul campo del Sudtirol, risultati che hanno un po’ rallentato la corsa della matricola emiliana, che aveva iniziato la stagione puntando innanzitutto alla salvezza, dopo aver ritrovato il professionismo in seguito ad un’attesa durata molti anni.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Fiorenzuola, match che andrà in scena al Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Oscar Brevi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zanellati; Gulinelli, Bonalumi, Magli; Perico, Cazzola, Acella, Ferrari, Vono; Tremolada, D’Ausilio. Risponderà il Fiorenzuola allenato da Luca Tabbiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Battaiola; Olivera, Ferri, Cavalli, Guglieri; Nelli, Fiorini, Currarino; Mamona, Oneto, Bruschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo del Fiorenzuola, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

