Diretta/ Triestina Giana Erminio streaming video tv: Alabardati in gioco (Serie C, 11 maggio 2024)

DIRETTA TRIESTINA GIANA ERMINIO: PADRONI DI CASA FAVORITI!

La diretta Triestina Giana Erminio vedrà entrare in gioco gli alabardati nei play off di Serie C. La Triestina ha ottenuto il passaggio diretto ai sedicesimi di finale dei playoff di Serie C grazie al suo quarto posto finale nel Girone A. Nonostante la sconfitta per 3-2 contro il Padova nell’ultima giornata, la squadra di Roberto Bordin ha chiuso il campionato a soli sette punti dal terzo posto del Vicenza. Questa sconfitta potrebbe aver lasciato un po’ di amarezza, ma gli Alabardati cercheranno di sfruttare al massimo il vantaggio del campo per raggiungere gli ottavi di finale.

La Giana Erminio, settima classificata nel Girone A di Serie C, ha concluso la stagione regolare alla pari con Pro Vercelli e Lumezzane. Dopo aver superato i piemontesi nei trentaduesimi di finale dei play off con una doppietta di Fall e una rete di Marotta, la squadra di Andrea Chiappella si prepara ad affrontare la Triestina negli ottavi. Nonostante l’entusiasmo per questa vittoria, la sfida sarà impegnativa considerando che la Triestina ha già sconfitto la Giana Erminio sia in casa che in trasferta durante la stagione regolare (2-1 e 0-1).

COME SEGUIRE LA PARTITA TRIESTINA GIANA ERMINIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta della partita tra Triestina e Giana Erminio sarà trasmessa sui canali della pay TV satellitare. Gli abbonati a Sky Sport potranno seguire la trasmissione televisiva del match, mentre coloro che preferiscono lo streaming potranno accedere alla diretta tramite l’app Sky Go o su Now TV.

TRIESTINA GIANA ERMINIO PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Triestina Giana Erminio quali saranno le scelte dei due allentori? Per quanto riguarda la Triestina allenata da Roberto Bordin, il modulo di riferimento sarà un 3-5-2 con Matosevic estremo difensore e una difesa a tre con Anzolin, Ciofani e Rizzo; Germano e Pavlev saranno gli esterni di fascia e Fofana, Vallocchia e Celeghin si muoveranno nella zona di centrocampo, mentre in attacco faranno coppia Vertainen e Minesso. Andrea Chiappella per la Giana Erminio confermerà il suo 4-2-3-1, Zacchi in porta e una difesa a quattro con Caferri, Corno, Minotti e Groppelli; Lamesta e Marotta giocheranno arretrati a centrocampo, Pinto; Franzoni e Mbarick Fall supporteranno l’unica punta di ruolo, Maguette Fall.

TRIESTINA GIANA ERMINIO LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Scopriamo le quote per le scommesse sulla partita in diretta tra Triestina e Giana Erminio. Secondo l’agenzia Snai, la Triestina è considerata favorita, con la vittoria quotata a 1.85, mentre per il pareggio la quota è fissata a 3.40. La quota per la vittoria della Giana Erminio in trasferta, invece, è stata fissata a 4.00.











