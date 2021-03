DIRETTA/ Giana Erminio Lucchese video streaming tv: i precedenti sono appena 5

DIRETTA GIANA ERMINIO LUCCHESE: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta della Serie C tra Giana Erminio e Lucchese: prima di dare la parola al campo, vediamo che storico registrano i due club, oggi protagonisti nella 31^ giornata. Tabella alla mano possiamo infatti raccontare di appena cinque precedenti ufficiali, questi occorsi dal 2016 a oggi e tutti registrati per il terzo campionato nazionale: sono dati dunque ben utili e vicini a noi. Il bilancio che poi ne ricaviamo pesa nettamente in favore dei lombardi, che nello storico diretto hanno strappato ben 4 successi: una sola affermazione per i toscani e nessun pareggio recuperato finora. Possiamo poi ricordare che naturalmente l’ultimo testa a testa registrato tra Giana Erminio e Lucchese risale al turno di andata del campionato della Serie C in corso e dunque alla 12^ giornata. A novembre ricordiamo il successo in trasferta dei lombardi per 1-0, occorso con la rete di Perna.

DIRETTA GIANA ERMINIO LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Lucchese sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports.

GIANA ERMINIO LUCCHESE: SFIDA EQUILIBRATA!

Giana Erminio Lucchese, in diretta mercoledì 17 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. E’ un vero e proprio scontro salvezza quello che andrà in scena in casa dei lombardi. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta nel weekend, sabato il club di Gorgonzola è caduto sul campo del Pontedera, mentre la Lucchese domenica scorsa si è fatta sorprendere in casa dalla Pro Sesto. Così i rossoneri restano penultimi nel girone A a +3 dal Livorno, mentre la Giana resta a +5 dai labronici e con 2 punti di vantaggio rispetto alla Lucchese. La salvezza diretta al momento sembra fuori portata per entrambe le formazioni, con la Giana a -8 rispetto al Piacenza quintultimo e la Lucchese 2 punti più indietro. Sembra dunque vitale questo scontro diretto, prima del ko nel fine settimana sia la Giana sia la Lucchese erano reduci da una vittoria, pur tra alti e bassi le due contendenti sembrano in grado di giocarsi con convinzione la permanenza in Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO LUCCHESE

Le probabili formazioni della sfida tra Giana Erminio e Lucchese presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa allenati da Oscar Brevi scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Acerbis; Marchetti, Bonalumi, Montesano; Perico, Palazzolo, Greselin Pinto, Madonna; Perna, Ruocco. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Giovanni Lopez con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Biggeri; Benassi, Della Bernardina, Panariello; Panati, Meucci, Zennaro, Nannelli, Adamoli; Bianchi, Petrovic.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Giana Erminio e Lucchese, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.20 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.30 volte la posta scommessa.



