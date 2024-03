DIRETTA/ Giana Erminio Padova (risultato finale 2-0): due gol di Franzoni, veneti KO (Serie C, 10 marzo 2024)

DIRETTA GIANA ERMINIO PADOVA (RISULTATO FINALE 2-0): FINE 2°T, FRANZONI LA CHIUDE ALL’87’!

Allo “Stadio Città di Gorgonzola” è appena andata in archivio la gara che quest’oggi metteva di fronte la Giana Erminio padrona di casa e il Padova: 2-0 il risultato finale a favore dei biancazzurri e certamente si tratta di una delle sorprese più clamorose della tornata di gare di Serie C di questo weekend dato che non ci si attendeva lo stop dei patavini e con questo punteggio. Alla formazione di Chiappella, fattasi preferire nell’arco dei 90’, basta un gol per tempo: rete di Franzoni al 21’ di una prima frazione tuttavia non proprio parca di emozioni, e bis dello stesso attaccante al minuto 87 a chiudere la contesa nella ripresa.

A dire la verità nel secondo tempo i biancoscudati ci hanno anche provato con maggior verve ma Fall al 63’ per poco non chiudeva la gara in anticipo (gran parata di Donnarumma): poi, nel finale, tra girandola dei cambi e ammonizioni che fioccavano da ambo le parti, ecco il raddoppio poco prima dei minuti di recupero che tagliava le gambe agli ospiti. Con questo successo la Giana Erminio fa un bel salto in classifica e ora è settima a 42 punti insieme ad altre due squadre e può sognare i play-off; battuta d’arresto per un Padova che sembra essersi arreso alla fuga della capolista Mantova e ora, a 65 punti, scivola a -9 dai lombardi. (agg. di R. G. Flore)

GIANA ERMINIO PADOVA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Giana Erminio Padova sarà trasmessa in esclusiva su NOW poiché Sports Eleven, casa della Serie C nelle ultime stagioni, non detiene più i diritti della terza divisione del calcio che è passata dunque interamente a NOW.

Anche la diretta streaming Giana Erminio Padova sarà visibile unicamente su Now, come detto divenuta la piattaforma di riferimento della Serie C avendo l’esclusiva a trasmettere tutto il campionato da qui alla fine della stagione.

2° TEMPO, CHANCE DA GOL PER FALL E CAPELLI!

Allo “Stadio Città di Gorgonzola” si gioca oramai da venti minuti il secondo tempo della sfida che quest’oggi vede contrapposte la Giana Erminio padrona di casa e il Padova: dopo che la prima frazione si era chiusa sul punteggio un po’ a sorpresa di 1-0 a favore della squadra allenata da Chiappella, in questa ripresa (iniziata col secondo cambio per mister Torrente: fuori Capelli e dentro Radrezza all’intervallo) non mancano le emozioni. Si parte con una ammonizione al patavino Varas, seguita dal giallo a Franzoni sull’altro fronte, mentre al 55’ il tiro Caferri non crea molti problemi al portiere ospite Donnarumma.

Sull’altro versante si segnala un calcio di punizione di Cretella al 57’ (poca cosa) e poi due chiare occasioni da gol: prima Capelli manda fuori di un soffio il pallone del possibile 1-1 al 61’, mentre al 63’ Fall sfiora il 2-0 con Donnarumma stavolta provvidenziale. Poco dopo Chiappella toglie proprio Fall per inserire Verde, mentre i veneti sono ancora pericolosi con un tiro al volo di Liguori al 68’: quando mancano poco più di venti giri di lancette al triplice fischio del direttore di gara, il Padova non riesce a trovare il varco per rimettersi in linea di galleggiamento contro una Giana Erminio coriacea. (agg. di R. G. Flore)

FINE 1° TEMPO, VANTAGGIO MERITATO PER I LOMBARDI!

Allo “Stadio Città di Gorgonzola” si è appena concluso il primo tempo della sfida che vede contrapposta la Giana Erminio padrona di casa e il Padova: 1-0 il punteggio parziale maturato finora a favore della compagine lombarda per effetto della rete siglata da Franzoni al 21’. Vantaggio tutto sommato meritato per i biancocelesti che dopo aver trovato il gol riescono a tornare negli spogliatoi avanti.

Da segnalare nella seconda parte della frazione le uniche due ammonizioni del pomeriggio (entrambe per i lombardi: Ferrante e Piazza) e poi un cambio anticipato per i patavini, con Cretella che rimpiazza Dezi al 36’. Si chiude proprio con un tiro da lontano di Cretella e una inzuccata di Fall al 43’ che però non inquadra la porta: appuntamento al secondo tempo del match per vedere se la Giana Erminio riuscirà a mantenere il vantaggio e conquistare una vittoria di prestigio o se assisteremo al come back di un Padova tuttavia fin qui deludente. (agg. di R. G. Flore)

1° TEMPO, LA SBLOCCA IL GOL DI FRANZONI AL 21′!

Allo “Stadio Città di Gorgonzola” questo pomeriggio la Giana Erminio padrona di casa riceve la visita del lanciatissimo Padova per un match interessante e dall’esito tutt’altro che scontato: se i lombardi di Andrea Chiappella sono undicesimi ma sognano l’approdo ai play-off (distanti pochi punti), i biancoscudati allenati da Vincenzo Torrente sono secondi e vogliono tornare a -6 dal Mantova capolista per sperare ancora nella promozione diretta. E dopo che sono trascorsi i primi 20 minuti di gara il punteggio è di 1-0: si comincia con una punizione scodellata da Lamesta al 3’ che mette i brividi alla difesa veneta senza che però nessun biancazzurro trovi la deviazione vincente.

La risposta degli ospiti però non tarda ad arrivare e al 10’ un bel cross di Palombi pesca il difensore Delli Carri che, però, tutto solo non centra la porta difesa da Zacchi. Ad ogni modo in questa fase della gara regna l’equilibrio tra le due formazioni e non è che proprio le occasioni da gol fiocchino. La Giana si rifà vedere al minuto 19 quando una bella conclusione di Pinto sorvola la traversa dei biancorossi di poco. Ma il gol è nell’aria e arriva poco dopo: è il 21’ quando Marotta serve un cioccolatino che Franzoni deve solo scartare di testa. 1-0 e Padova che passa in svantaggio a Gorgonzola! (agg. di R. G. Flore)

IN CAMPO, SI COMINCIA!

La diretta di Giana Erminio Padova prende il via tra pochi istanti, abbiamo il tempo di dire che la squadra milanese è imbattuta da quattro giornate con due vittorie e altrettanti pareggi, ha subito un solo gol in questa serie positiva e allora può essere considerato un peccato, soprattutto se le avversarie si chiamavano Albinoleffe e Pro Sesto, che nelle ultime due gare siano arrivati solo degli 0-0, che comunque hanno riportato la Giana Erminio a contatto con la zona playoff dopo un periodo pessimo di quattro sconfitte consecutive e sei ko in sette gare.

Il Padova potrebbe aver subito una battuta d’arresto determinante nella corsa alla promozione diretta, con il pareggio interno contro il Vicenza: esaurita la serie di quattro vittorie consecutive (senza subire gol), resta la striscia positiva di 10 giornate con un solo ko nel girone di ritorno che è lo 0-5 casalingo contro il Mantova, ma intanto i virgiliani sono tornati a +6 e adesso si fa davvero dura, anche se non tutto è perduto. Noi intanto possiamo metterci comodi e stare a vedere cosa ci racconterà il terreno di gioco del Comunale di Gorgonzola: ci siamo davvero, la diretta di Giana Erminio Padova sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

GIANA ERMINIO PADOVA, PARTITA EQUILIBRATA

La diretta Giana Erminio Padova, in programma domenica 10 marzo alle ore 16:15, racconta della 31esima giornata di Serie C Girone A. I padroni di casa sono in una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi frutto delle vittorie con Pro Vercelli e Lumezzane più i due pareggi contro Albinoleffe e Pro Sesto, entrambi o-o.

Il Padova è in una situazione ancora migliore dato che nelle ultime nove partite ha messo a referto sei vittorie contro Pro Patria, Pro Sesto, Arzignano, Lucchese e Renate. Le uniche gare dove non sono arrivati i tre punti sono state comunque tre pareggi con Virtus Verona, Trento e Padova. Insomma, la sconfitta manca dal 24 gennaio.

GIANA ERMINIO PADOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Padova vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Zacchi, difesa a tre con Corno, Piazza e Minotti. Agiranno da esterni Caferri e Groppelli con Ballabio, Marotta e Franzoni. Davanti Fall e Verde.

Il Padova replica con l’assetto tattico 4-3-3. Donnarumma tra i pali, pacchetto arretrato composto da Kirewan, Delli Carri, Faedo e Favale. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Fusi, Crisetig e Varas mentre in attacco spazio a Liguori, Bortolussi e Capelli.

GIANA ERMINIO PADOVA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Giana Erminio Padova favorita la squadra ospite a 1.71. Secondo sisal, l’1 vale 4.50 mentre la X è a 3.40.

L’Over 2.5 è quotato 2.15 rispetto all’1.61 dell’Under alla stessa soglia. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.99 e 1.71.











