DIRETTA GIANA ERMINIO ALCIONE MILANO, CHIAPPELLA VUOLE I TRE PUNTI

La diretta Giana Erminio Alcione Milano chiude il sabato della diciannovesima giornata del Girone A di Serie C con fischio d’inizio alle 17,15 del 14 dicembre 2024. Nove punti in classifica separano le due squadre lombarde che vorranno vincere per migliorare ulteriormente la loro classifica. La Giana Erminio arriva da tre partite da imbattuta, contando la Coppa Italia Serie C, ma non vince in campionato da tre giornate. Arriva da una sconfitta l’Alcione Milano che ha perso 0 a 2 l’ultima partita giocata in casa contro l’AlbinoLeffe e cerca riscatto.

Diretta/ Alcione Milano Albinoleffe (risultato finale 0-2): doppietta di Mustacchio! (8 dicembre 2024)

DIRETTA GIANA ERMINIO ALCIONE MILANO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Vedere la Serie C e la diretta Giana Erminio Alcione Milano sarà possibile solo su Sky che trasmetterà la partita anche in streaming su Sky GO e NOW TV. Inoltre, potrete seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni di questo match.

Diretta/ Virtus Verona Giana Erminio (risultato finale 1-1), il pari accontenta tutti (7 dicembre 2024)

GIANA ERMINIO ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo anche a vedere insieme quali sono le probabili formazioni in vista di questo derby tutto lombardo. Difesa a tre per Chiappella che si fiderà di Previtali, Colombara e Alborghetti per difendere la porta di Moro. Caferri e Lamesta saranno i due esterni con Avinci e Stuckler come riferimenti offensivi.

Difesa a tre anche per Cusatis che si affida a Chierichetti, Ciappellano e Pirola davanti alla porta di Bacchin. Bright e Piccionocchi saranno i due mediani con Invernizzi sulla trequarti a sostegno delle due punte che saranno Palombi e Samele.

Video Giana Erminio Pergolettese (0-0)/ Gol e highlights: espulso Ferri! (Serie C, 1 dicembre 2024)

GIANA ERMINIO ALCIONE MILANO, LE QUOTE

Infine uno sguardo alle quote Snai per il pronostico sulla diretta Giana Erminio Alcione Milano, che vede favoriti i padroni di casa in maniera piuttosto netta: il segno 1 infatti è quotato a 1,85, mentre poi si sale a 2,95 per il segno X in caso di pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo per l’Alcione.