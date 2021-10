Diretta/ Giana Erminio Pro Patria streaming video tv: bustocchi solidi (Serie C)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PATRIA: DERBY IN EQUILIBRIO

Giana Erminio Pro Patria, in diretta domenica 31 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. La Pro Patria si presenta all’appuntamento in un momento di ottima solidità dopo le fatiche di inizio stagione. I bustocchi hanno messo in fila cinque risultati utili consecutivi e dopo il colpo esterno sul campo del Legnago Salus è arrivato un pari 1-1 nel difficile match interno contro la Pro Vercelli, che ha portato i Tigrotti a ridosso della zona play off nel girone A.

La Giana Erminio non ha invece vinto nelle ultime cinque sfide disputate in campionato, tre pareggi e due sconfitte per il club di Gorgonzola che continua a faticare in attacco, senza essere mai riuscito a realizzare più di un gol in una singola partita. Il 18 aprile scorso le due squadre hanno pareggiato 1-1 nell’ultimo precedente disputato a Gorgonzola, il 15 dicembre 2019 risale l’ultimo successo in casa della Giana della Pro Patria con un rotondo 0-3. Al 17 aprile 2014, in Coppa Italia, ultima vittoria dei padroni di casa, 3-1 contro i bustocchi.

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO PATRIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Pro Patria non è una di quelle disponibili per questa terza giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Giana Erminio Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Oscar Brevi schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zanellati, Magli, Bonalumi, Carminati; Vono, Acella, Ferrari, Cazzola, Colombini; Tremolada, Alessandro Corti. Risponderà la Pro Patria allenata da Luca Prina con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Caprile; Molinari, Boffelli, Sportelli; Pierozzi, Nicco, Bertoni, Fietta, Pizzul; Stanzani, Piu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



