DIRETTA/ Giana Erminio Pro Sesto (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia!

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO SESTO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Sono appena due i precedenti della diretta di Giana Erminio Pro Sesto se si considerano anche i match giocati a campi invertiti. Le due sfide si sono giocate entrambe nella scorsa stagione quando per la prima volta le due squadre si sono ritrovate nello stesso raggruppamento di Serie C. Curiosità vuole che in entrambe le occasioni ha vinto la squadra di casa e con il medesimo risultato cioè un 1-0. Pro Sesto si è imposta 1-0 il 21 ottobre scorso. Fu una gara piuttosto equilibrata con tante occasioni da una parte e dall’altra. A deciderla fu una giocata a dieci minuti dalla fine di Di Munno. Il ritorno invece si disputò il 24 marzo del 2021, una gara che terminò con il medesimo risultato appunto, l’1-0. A deciderla fu una rete di Madonna al minuto 58. Staremo a vedere come si aggiornerà questo seppur breve bilancio. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA GIANA ERMINIO PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Pro Sesto non sarà disponibile sui canali sul satellite o sul digitale terreste. Per assistere alla partita di Serie C resta valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato di terza serie in diretta streaming video: è possibile sottoscrivere un abbonamento, con formula mensile oppure per l’intera stagione.

GIANA ERMINIO PRO SESTO: SFIDA TESA

Giana Erminio Pro Sesto, in diretta domenica 29 agosto 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la prima giornata d’andata del campionato di Serie C. Torna il piccolo derby di Milano, le due formazioni dell’hinterland l’anno scorso si sono guadagnate la salvezza, la Giana grazie a una brillante rincorsa nel girone di ritorno, la Pro Sesto passando per una lunga crisi nella seconda metà della stagione, arrivata però a risolversi positivamente con l’arrivo di Antonio Filippini in panchina, che ha permesso così al club di restare nella Serie C riconquistata per la prima volta dopo molti anni.

Entrambe le formazioni hanno risolto oltre il novantesimo i loro impegni di Coppa Italia di Serie C dello scorso weekend. Ha sorriso la Giana, che era impegnata sul difficile campo della Virtus Verona ma è riuscita a spuntarla ai calci di rigore dopo una doppia rimonta, recuperando il risultato anche nei tempi supplementari. Non ha avuto fortuna invece la Pro Sesto, che pure si era resa protagonista di un avvio lampo portandosi sul 2-0 contro la Juventus U23. E’ arrivata invece la rimonta dei giovani bianconeri che sono passati ai tempi supplementari grazie a un penalty trasformato da Miretti.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO PRO SESTO

Le probabili formazioni di Giana Erminio Pro Sesto, match che andrà in scena allo stadio Città di Gorgonzola. Per la Giana Erminio, Oscar Brevi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zanellati, Perico, Carminati, Bonalumi, Magri; Cazzola, Acella, Pinto; Tremolada, Perna, Corti. Risponderà la Pro Sesto allenata da Antonio Filippini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Del Frate; Maldini, Pecorini, Della Giovanna; Lucarelli, Gattoni, Capelli, Cerretelli, Marchesi; Scapuzzi, Grandi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Città di Gorgonzola, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Giana Erminio con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Pro Sesto, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

