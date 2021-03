DIRETTA/ Giana Erminio Renate video streaming tv: il derby ha ben 13 precedenti

DIRETTA GIANA ERMINIO RENATE: I TESTA A TESTA

I precedenti della diretta di Giana Erminio Renate sono 13 se si considerano anche le gare disputate in casa dei nerazzurri. Il Renate ha vinto le ultime tre gare, due in casa, segnando 8 gol e subendone appena uno. L’ultima vittoria in trasferta contro questo avversario è anche l’ultima volta che si è giocato in casa dei bluazzurri il 25 agosto del 2019. Il match terminò col secco risultato di 0-2 grazie alle reti di Grbac, su rigore, e Possenti entrambe nella ripresa. Il bilancio ci parla di 7 vittorie del Renate, di cui 3 in trasferta, e 4 del Giana Erminio, di cui 3 in casa. I pareggi invece sono 2. L’ultima vittoria di Giana Erminio in casa contro questo avversario risale al marzo del 2017, sono passati dunque quattro anni. La gara in questione terminò col risultato finale di 3-1. Dopo 13 minuti le cose erano già chiare grazie al gol di Okyere e l’autorete di Di Gennaro. Un altro autogol, stavolta di Montesano, riapriva la gara. A mettere la ciliegina nel finale fu il solito Sasà Bruno.

DIRETTA GIANA ERMINIO RENATE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giana Erminio Renate non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

GIANA ERMINIO RENATE: PUNTI CHE PESANO

Giana Erminio Renate, in diretta domenica 28 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Città di Gorgonzola, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Si sono ribaltati i rapporti di forza tra le due squadre nelle ultime settimane, la Giana Erminio ha vinto 4 delle ultime 5 partite disputate in campionato e si è risollevata verso la salvezza diretta dal fondo della classifica, l’ultimo successo di misura sulla Pro Sesto ha portato la squadra allenata da Oscar Brevi a -2 dal Piacenza sestultimo. Un trend al quale dovrà fare riferimento il Renate che ha vinto solo una delle ultime 5 partite disputate in campionato, perdendo completamente il riferimento del girone d’andata che sembrava poter portare i brianzoli a conquistare di slancio la promozione diretta in Serie B.

Il Renate si è invece staccato al quarto posto in classifica, a -4 dal Como capolista a parità di partite giocate e dietro anche a Pro Vercelli e Alessandria, che hanno però disputato un match in più rispetto alle Pantere. Questa trasferta a Gorgonzola potrebbe essere l’ultima occasione per i nerazzurri per dimostrare di poter lottare ancora per il salto diretto in cadetteria.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO RENATE

Le probabili formazioni della sfida tra Giana Erminio e Renate presso lo stadio Città di Gorgonzola. I padroni di casa allenati da Oscar Brevi scenderanno in campo con un 5-3-2 e questo undici titolare: Acerbis; Madonna, Montesano, Marchetti, Perico, Zugaro; Pinto, Dalla Bona, Palazzolo; Perna, Ferrario. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Aimo Diana con un 3-4-1-2 così disposto dal primo minuto: Gemello; Esposito, Merletti, Possenti; Nocciolini, Rada, Silva, Anghileri; Kabashi; Galuppini, Maistrello.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Giana Erminio e Renate, le quote del bookmaker Snai fissano a 3.20 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 2.30 volte la posta scommessa.



