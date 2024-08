DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: GIMBO SOFFRE

Aggiornamenti dalla diretta Gianmarco Tamberi salto in alto: alla Diamond League 2024 Silesia Gimbo non è entrato in scena subito avendo scelto di passare la prima misura posta a 2,14 che ha invece superato Stefano Sottile, al primo tentativo come anche altri sette avversari della gara. Hanno avuto bisogno del secondo salto Tomohiro Shinno e incredibilmente Sanghyeok Woo, che dovrebbe essere uno dei favoriti per la vittoria in questa gara o comunque con la concreta possibilità di finire sul podio: giapponese e sudcoreano naturalmente sono finiti subito in fondo nella classifica provvisoria, mentre l’asticella è stata portata a 2,18. Questa misura potrebbe fare selezione: sbagliano il nostro Sottile, Tihomir Ivanov, Brian Raats e Jan Stefela, mentre passano al primo tentativo i già citati Shinno e Woo oltre al campione olimpico Hamish Kerr e a Romaine Beckford, Oleh Doroshschuk e Erick Portillo.

Questi quattro ovviamente si portano al comando della classifica mentre Tamberi sbaglia quello che è il primo salto dopo le sfortunatissime Olimpiadi di Parigi. Si procede allora con il secondo tentativo: lo supera Sottile ma non Tamberi (come Stefela) mentre avanzano e nella diretta salto in alto Diamond League 2024 Silesia avanza anche Ivanov. Dunque otto in corsa e tre che devono evitare l’eliminazione, tra cui Gianmarco Tamberi: Braats supera l’asticella, Stefela no ed è il primo eliminato della giornata, tocca poi a Tamberi che ce la fa e rimane in gara, anche se attualmente ultimo in classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE

La diretta tv di Gianmarco Tamberi nel salto in alto alla Diamond League 2024 Silesia non è sicura in chiaro su Rai Tre, perché il collegamento dovrebbe iniziare più tardi e di conseguenza per questa gara potrebbe essere a rischio anche la diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. In alternativa, almeno per gli abbonati, ricordiamo che pure Sky Sport trasmette i meeting della Diamond League, compresa la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go o Now TV. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO

GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: SI COMINCIA!

Tutto adesso è pronto per dare il via alla diretta Gianmarco Tamberi nel salto in alto alla Diamond League 2024 Silesia, approfittiamo del meeting in terra polacca per ricordare che per ben due volte Gimbo ha vinto per il salto in alto il circuito più importante dell’atletica mondiale, impresa che è riuscita a Gianmarco Tamberi sia nel 2021 sia nel 2022. Soddisfazioni che si vanno ad aggiungere alle tantissime medaglie nei grandi eventi, perché Gimbo in carriera è stato o è ancora campione olimpico, mondiale sia all’aperto sia indoor ed europeo di nuovo in entrambe le versioni.

Adesso l’alloro più prestigioso è nelle mani del neozelandese Hamish Kerr, tra l’altro al termine di una gara molto simile a quella di Tokyo, ma con Kerr e lo statunitense Shelby McEwen che hanno fatto una scelta diversa rispetto all’azzurro e Barshim, decidendo di andare allo spareggio dopo avere terminato la gara a pari merito. Una curiosità che rende ancora più intrigante l’avvicinamento alla diretta Gianmarco Tamberi nel salto in alto alla Diamond League 2024 Silesia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO, IL FOCUS SU SOTTILE

Ne abbiamo naturalmente già accennato, ma adesso la diretta Gianmarco Tamberi nel salto in alto alla Diamond League 2024 Silesia deve diventare l’occasione per rendere merito anche a Stefano Sottile, che a Parigi appena quindici giorni fa ci ha fatto sognare quello che sarebbe stato un autentico capolavoro, cioè salire sul podio olimpico del salto in alto anche nel giorno “maledetto” di Gimbo. Alla fine è arrivato un quarto posto, che però senza dubbio in questo caso è solo una bella notizia, perché quando riesci a fare il tuo primato personale nella gara più importante della carriera non si possono avere rimpianti.

Questo è quanto riuscì allo Stade de France a Stefano Sottile, classe 1998 nativo di Borgosesia, che ha saltato 2.34 metri, per di più al primo tentativo. In quel momento era una prestazione che avrebbe portato sul podio l’azzurro, poi Stefano Sottile si è dovuto accontentare della quarta posizione, ma non c’è dubbio che la sua gara in un contesto così particolare resterà uno dei ricordi indimenticabili dei Giochi Olimpici di quest’anno… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO, DIAMOND LEAGUE 2024 SILESIA

C’è naturalmente grande interesse attorno alla diretta Gianmarco Tamberi nel salto in alto alla Diamond League 2024 Silesia, il meeting di atletica leggera che in Polonia proporrà a partire dalle ore 14.33 di oggi pomeriggio, domenica 25 agosto, anche la gara del salto in alto. Chiaramente l’interesse è soprattutto per valutare le condizioni di forma di Gianmarco Tamberi dopo i ben noti problemi di salute che purtroppo gli hanno impedito di gareggiare ai massimi livelli alle Olimpiadi di Parigi, chiuse con un undicesimo posto che evidentemente non rende giustizia alla classe cristallina di Gimbo.

Sia pure con una posta in palio decisamente meno “pesante”, ecco allora che la diretta Gianmarco Tamberi salto in alto potrebbe ricalcare oggi quanto abbiamo già visto quindici giorni fa ai Giochi Olimpici, cioè con Stefano Sottile vera punta azzurra, come è giusto che sia dopo il quarto posto con nuovo primato personale fissato a 2.34 metri, prestazione con cui è cambiato lo status anche a livello internazionale del “secondo” saltatore italiano. Chiaramente però ci sarà un occhio di riguardo per Gimbo, sperando che stavolta arrivino solamente buone notizie dalla diretta Gianmarco Tamberi nel salto in alto alla Diamond League 2024 Silesia.

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI SALTO IN ALTO: CHE COSA ATTENDERCI?

Dobbiamo essere onesti, l’obiettivo principale è purtroppo sfumato, anche se nulla toglie alla meravigliosa carriera di Gimbo, campione almeno una volta di tutto quello che si può vincere in carriera, di conseguenza la diretta Gianmarco Tamberi salto in alto servirà soprattutto a verificare quali siano le condizioni di salute del nostro portabandiera olimpico, che però qualora stesse bene di certo non rinuncerebbe a regalare spettacolo anche in Polonia, con l’auspicio che la gara si colori d’azzurro anche grazie a Stefano Sottile.

Ci saranno poi anche diversi protagonisti stranieri, come è normale che sia per una gara della Diamond League, che è il circuito dei meeting più prestigiosi della stagione per l’atletica leggera, con citazione di spicco più che doverosa per il nuovo campione olimpico in carica, cioè il neozelandese Hamish Kerr, mentre mancheranno la medaglia d’argento McEwen e il bronzo Barshim, quindi tra gli altri nomi di spicco potremmo citare l’ucraino Oleh Doroshchuk e il sud-coreano Woo Sang-hyeok, per un cast quindi di livello molto alto per la diretta Gianmarco Tamberi nel salto in alto alla Diamond League 2024 Silesia.