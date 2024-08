DIRETTA GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO STREAMING: C’È ANCHE SOTTILE, OLIMPIADI PARIGI 2024 OGGI 10 AGOSTO

Una delle gare più attese, ma con tante (troppe) incognite: ecco la diretta Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto stasera, sabato 10 agosto, alle ore 19.00 per le Olimpiadi Parigi 2024, naturalmente allo Stade de France. L’avvicinamento di Gianmarco Tamberi è stato decisamente complicato, da un infortunio poche settimane fa fino al calcolo renale di nemmeno una settimana fa, che ha messo seriamente a rischio la presenza di Gimbo nelle qualificazioni, superate saltando 2.24 metri alla prima prova – e per fortuna è bastato, perché a 2.27 Tamberi non ne aveva più.

Ricordiamo naturalmente che la diretta Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto vedrà protagonista anche un altro italiano, l’ottimo Stefano Sottile che a sua volta ha saltato 2.24 metri al primo tentativo. Sono passati altri tre giorni e mezzo ma per Gimbo stanotte è arrivata un’altra colica, per cui diventa sempre più complicato provare a difendere il titolo olimpico di Tokyo, condiviso con Mutaz Essa Barshim quel leggendario 1° agosto 2021. Insomma, ci sarà da soffrire ma speriamo anche da esaltarci con la diretta Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto…

GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Essendo uno degli eventi più attesi di tutti i Giochi, sicuramente ci sarà spazio su Rai Due per la diretta tv Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto, con eventuale supporto anche su Rai Sport e naturalmente il servizio di diretta streaming video offerto invece da sito e app di Rai Sport. Per gli abbonati, l’offerta si amplia grazie a Eurosport e allo streaming integrale di tutti i Giochi Olimpici su Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO GIANMARCO TAMBERI SU RAIPLAY

DIRETTA GIANMARCO TAMBERI FINALE SALTO IN ALTO: COSA POSSIAMO ATTENDERCI?

Parlavamo delle incognite, che coinvolgono non solo Gimbo nella diretta Gianmarco Tamberi per la finale del salto in alto. Nelle qualificazioni ha accusato un problema fisico proprio Barshim, inoltre ha rischiato moltissimo quello che potrebbe essere considerato il terzo favorito (o il primo, viste le condizioni degli altri due), cioè il neozelandese Hamish Kerr, che ha sbagliato due volte a 2.20 metri e un’altra a 2.24 prima di saltare 2.27 alla prima prova. Nessuno sembra essere al top, ma a noi interessano soprattutto le condizioni di Gianmarco Tamberi.

Difficile sbilanciarsi, la notizia di stamattina è stata un’ulteriore doccia gelata, di certo Gimbo ha più volte dimostrato nella propria carriera di saper sfoderare il massimo quando più conta, vedi anche Mondiali di Budapest ed Europei di Roma. In effetti in questo momento Gimbo è campione di tutto: Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Riuscisse nel bis a cinque cerchi meno di una settimana dopo un ricovero in ospedale, sarebbe la ciliegina sulla torta: che cosa ci dirà la diretta Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto?