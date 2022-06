Diretta/ Gibilterra Macedonia del Nord streaming: pronostico chiuso (Nations League)

DIRETTA GIBILTERRA MACEDONIA: PARTITA SENZA STORIA

Gibilterra Macedonia del Nord, in diretta domenica 5 giugno 2022 alle ore 18.00 presso il Victoria Stadium di Gibilterra sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Pronostico chiuso con la Macedonia del Nord che sembra favoritissima contro la piccola Gibilterra: i macedoni hanno sfiorato la qualificazione ai Mondiali eliminando l’Italia nei play off e perdendo solo l’atto finale col Portogallo, mentre nell’esordio in questa Nations League è arrivato un pari 1-1 in Bulgaria.

Gibilterra partecipa alla Lega C della Nations League, comunque un grande passo avanti per una nazione molto piccola che ha portato però nell’ultima stagione un suo club, il Lincoln Red Imps, nella fase a gironi di Conference League. Gibilterra ha perso 4-0 in Georgia l’ultima sfida disputata all’esordio in questa Nations League, il 6 settembre 2018 la Macedonia del Nord ha vinto 0-2 l’ultimo precedente disputato a Gibilterra.

DIRETTA GIBILTERRA MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di Gibilterra Macedonia del Nord sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI GIBILTERRA MACEDONIA DEL NORD

Le probabili formazioni della diretta Gibilterra Macedonia del Nord, match che andrà in scena al Victoria Stadium di Gibilterra. Per Gibilterra, Julio Ribas schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Coleing; Wiseman, Brito, Annesley, Chipolina; Torrilla, Lopes, Jolley; Walker, Coombes, Casciaro. Risponderà la Macedonia del Nord allenata da Blagoja Milevski con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Dimitrievski; Churlinov, Ristevski, Musliu, Alioski; Elmas, Bardhi, Spirovski, Ashkovski; Ristovski, Miovski.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Gibilterra Macedonia del Nord, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Gibilterra con il segno 1 viene proposta a una quota di 22.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 8.00, mentre l’eventuale successo della Macedonia del Nord, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.12.











