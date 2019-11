Diretta gigante Killington/ Streaming video tv, Shiffrin padrona di casa

La diretta del gigante di Killington riaccende i riflettori sulla Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018-2019. Come da tradizione ampiamente consolidata, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre il Circo Bianco affronta la trasferta in Nord America e la prima tappa americana per le donne è Killington, che ci propone oggi un gigante e domani uno slalom, per un weekend tutto all’insegna delle discipline tecniche, già protagoniste nelle scorse settimane a partire da Solden, quando ci fu la vittoria dell’astro nascente Alice Robinson. Siamo nel Vermont e Killington è la stazione sciistica più grande degli Stati Uniti orientali. Per la quarta stagione si gareggia a Killington, sicuramente la donna più attesa sarà l’idolo di casa Mikaela Shiffrin ma in gigante le possibili favorite sono molte, compresa la nostra Federica Brignone che trionfò negli States l’anno scorso. Andiamo allora a leggere tutte le informazioni utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del gigante di Killington.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI KILLINGTON

La diretta del gigante di Killington avrà inizio con la prima manche alle ore 15.45 italiane, quando nel Vermont saranno le 9.45 del mattino considerate le sei ore di fuso orario, mentre il via alla seconda manche è in programma per le nostre ore 19.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose negli Stati Uniti (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KILLINGTON: FAVORITE E AZZURRE

Presentando la diretta del gigante di Killington, come abbiamo già accennato, va fatto come primo nome quello della padrona di casa Mikaela Shiffrin: queste due gare di Killington sono le uniche negli Usa in tutta la stagione di Coppa del Mondo e di conseguenza l’attesa attorno alla campionessa olimpica e detentrice della Coppa di specialità di gigante è grande, anche se in questa specialità vincere per la Shiffrin è sicuramente meno facile che in slalom. In primo piano fra le possibili concorrenti purtroppo non possiamo citare Alice Robinson, perché la ragazza neozelandese dopo la vittoria di Solden ha subito un infortunio e salterà la trasferta in America. Ci saranno però tutti gli altri nomi di spicco del gigante femminile, dalla tedesca Viktoria Rebensburg alla francese Tessa Worley fino alla campionessa del Mondo in carica, la slovacca Petra Vlhova. Rispoetto a Solden, un mese è certamente lungo e i rapporti di forza potrebbero essere cambiati, ma le donne più attese restano sempre loro naturalmente con Federica Brignone, che come abbiamo già ricordato l’anno scorso vinse il gigante di Killington. Il resto della squadra azzurra è però atteso al riscatto dopo una gara non molto positiva a Solden: schiereremo Marta Bassino, Irene Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Midali, Karoline Pichler e Laura Pirovano, sperando di confermare l’eccellente tradizione azzurra sulla pista del Vermont.



