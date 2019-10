Diretta gigante maschile Solden/ Streaming video Rai: orario e vincitore

Con la diretta del gigante maschile di Solden comincia anche per gli uomini la stagione 2019-2020 della Coppa del Mondo di sci alpino. Come da tradizione, dopo la medesima gara femminile di ieri, il Circo Bianco apre le danze anche al maschile in questa località austriaca che da molti anni ospita gare in slalom gigante già a metà autunno sul ghiacciaio del Rettenbach. Come sempre dunque sono gli specialisti del gigante ad aprire con un gustoso antipasto la stagione del Circo Bianco, che poi entrerà nel vivo da metà novembre in poi. Sarà una stagione che (come sempre negli anni pari non olimpici) non avrà grandi eventi a febbraio e di conseguenza sarà tutta incentrata sulla Coppa del Mondo, dove si cerca l’erede di Marcel Hirscher, che ha appeso gli sci al chiodo. Dunque l’attesa per il primo atto di una nuova era è grande e non vediamo l’ora di seguire questo gigante nel quale gli appassionati di sci potranno rivedere in azione i loro beniamini: che cosa ci dirà la diretta del gigante di Solden?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIGANTE DI SOLDEN

La diretta del gigante di Solden vedrà la prima manche con inizio alle ore 10.00, mentre il via alla seconda manche è in programma per le ore 13.00. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile anche sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Austria (www.fis-ski.com) con i tempi di tutti gli atleti in gara in tempo reale.

CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE SOLDEN: CARATTERISTICHE, FAVORITI E AZZURRI

Presentando la diretta del gigante di Solden, abbiamo naturalmente già detto che il ritiro di Marcel Hirscher cambia completamente il quadro della Coppa del Mondo di sci maschile, a maggior ragione in gigante. I grandi favoriti sono adesso logicamente i principali rivali dell’austriaco, cioè il campione del Mondo Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault: inizierà già da Solden il duello tra il norvegese e il francese? Bisogna naturalmente tenere conto anche del fatto che questa è una gara molto particolare sotto diversi punti di vista. Siamo ancora ad ottobre, è la prima gara della stagione e poi ci sarà di nuovo una pausa di circa un mese prima di entrare davvero nel vivo della Coppa del Mondo, inoltre si tenga presente che siamo a 3000 metri di quota e quindi le condizioni in cui si disputa la gara sono particolari. Vedremo poi chi sarà in grado di inserirsi nella lotta di vertice, perché in questa stagione almeno un gradino del podio è libero in gigante…

Fra gli azzurri negli ultimi anni il gigante è stato una specialità piuttosto avara di soddisfazioni, di conseguenza speriamo che si possa invertire al più presto la tendenza. La curiosità è per la presenza di Dominik Paris, al quale comunque il gigante server come “allenamento” in ottica velocità. Si punta soprattutto sull’eterno veterano Manfred Moelgg, su Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti e speriamo anche Simon Maurberger, che ha il posto fisso in qualità di vincitore della scorsa Coppa Europa. In gara anche Giovanni Borsotti e Hannes Zingerle, mentre purtroppo sarà assente per infortunio Andrea Ballerin, che avrebbe avuto anch’egli il posto fisso in Coppa del Mondo in gigante per diritto conseguito nello scorso anno in Coppa Europa.



