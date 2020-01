Diretta gigante parallelo Sestrière/ Streaming video Rai, orario e vincitore

Il gigante parallelo femminile del Sestrière si corre domenica 19 gennaio, con partenza fissata alle ore 11.00. Sulla Kandahar si torna a gareggiare dopo oltre tre anni, e ancora con uno slalom gigante dopo quello “tradizionale”; una bella occasione per tutte le grandi protagoniste a cominciare dalle italiane, perché in questa specialità facciamo la voce grossa soprattutto con Federica Brignone e Marta Bassino. Sappiamo ormai come funziona il contesto: si corre una contro l’altra ad eliminazione diretta, fino ad arrivare alla finale e a formare il podio. La gara vale a tutti gli effetti per la Coppa del Mondo di sci alpino: bisognerà valutare quali partecipanti verranno confermate, appunto perché si è già gareggiato in un gigante e perché come sempre nella diretta del gigante parallelo femminile possono arrivare rinunce dell’ultimo secondo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La diretta tv del gigante parallelo femminile del Sestrière sarà trasmessa come di consueto sui canali della televisione di stato: nello specifico dovrete andare su Rai Sport e Rai Sport +, dunque ai numeri 57 e 58 del telecomando. Sul sito www.raiplay.it potrete anche seguire questa corsa su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; l’alternativa è anche su Eurosport, con possibilità di attivare la diretta streaming video sulla piattaforma Eurosport Player che è riservata a tutti gli abbonati. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE PARALLELO FEMMINILE: RISULTATI E CONTESTO

Il gigante parallelo femminile del Sestrière è come detto una bella occasione per le italiane: Federica Brignone e Marta Bassino infatti si giocano la vittoria nella coppetta di specialità e non dovrebbero mancare un appuntamento che è considerato importante, perchè Mikaela Shiffrin resta una concorrente pericolosa e la situazione è abbastanza diversa rispetto allo speciale, dove la statunitense domina (al netto delle ultime due sconfitte subite da Petra Vlhova) e dunque ha avuto margine per saltare l’unico parallelo stagionale che si è corso finora. Questa corsa, come sappiamo, è particolare: chiaramente la lunghezza della discesa è dimezzata rispetto al solito e questo può dare occasione per tante sciatrici, anche quelle che magari sulla distanza vengono poi travolte dalle migliori. Staremo a vedere, di sicuro la location è affascinante; la speranza è che il tricolore possa sventolare sul podio e per questo dovremo ovviamente attendere che inizi la gara.



