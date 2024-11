DIRETTA GIGANTE KILLINGTON: FEDERICA BRIGNONE HA IL PETTORALE ROSSO

Con la diretta gigante Killington inizia la trasferta in Nord America per la Coppa del Mondo di sci in campo femminile oggi, sabato 30 novembre 2024. Come succede ormai da diversi anni, la prima tappa è sulle nevi del Vermont, per un weekend dedicato alle discipline tecniche, dal momento che oggi si gareggia in gigante mentre domani sarà la volta dello slalom. L’attesa è grande per più di un motivo, noi vogliamo sottolineare innanzitutto il fatto che Federica Brignone ha vinto il primo gigante dell’anno, quello di fine ottobre a Solden, quindi si presenterà al cancelletto di partenza da leader della Coppa di specialità, per quanto ciò possa valere dopo un solo gigante.

Di certo però la nostra campionessa sarà ancora una volta fra le protagoniste più attese, anche in casa di Mikaela Shiffrin, che invece dal canto suo vorrebbe festeggiare proprio nella diretta gigante Killington il leggendario traguardo delle 100 vittorie in Coppa del Mondo nella sua carriera. L’occasione potrebbe essere ancora più propizia domani in slalom, ma di certo Shiffrin ci proverà già oggi e la possibilità di tagliare un traguardo mitico in casa propria renderà ancora più affascinante il programma del weekend. Insomma, sarà imperdibile la diretta gigante Killington, magari proprio con Brignone a ostacolare Shiffrin nella rincorsa all’ennesimo record…

GIGANTE KILLINGTON IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Per un evento che potrebbe entrare nella storia dello sci, bisogna quindi avere chiaro il programma: questo a maggior ragione pensando alle sei ore di fuso orario con il Vermont, per cui la diretta gigante Killington inizierà alle ore 16.00 del pomeriggio italiano con la prima manche, mentre saranno poi le ore 19.00 da noi quando scatterà la seconda manche.

Nessuna sorpresa invece per la diretta gigante Killington in tv, che sarà come al solito in chiaro per tutti su Rai Sport HD (canale numero 58 del telecomando) oppure su Eurosport tramite abbonamento. Di conseguenza i riferimenti saranno ancora una volta Rai Play per tutti, Discovery + oppure Sky Go o Dazn tramite abbonamento per quanto riguarda invece la diretta gigante Killington in streaming video.

DIRETTA GIGANTE KILLINGTON: LE ALTRE PROTAGONISTE

Finora abbiamo parlato di Federica Brignone e Mikaela Shiffrin per presentare la diretta gigante Killington, ma come sempre nello sci non ci può limitare a due sole protagoniste. In casa Italia speriamo che migliori una Marta Bassino che a Solden era apparsa lontana dai suoi migliori standard, mentre Asja Zenere punta ad un altro piazzamento di buon livello e speriamo che questa volta arrivino punti anche per le altre nostre gigantiste – e concedeteci di comprendere in questo ragionamento “italiano” la curiosità per vedere Lara Colturi tra le porte larghe dopo il secondo posto in slalom a Gurgl di settimana scorsa.

Tra le avversarie, oltre alla immancabile Shiffrin, dobbiamo osservare che Lara Gut è pronta per il debutto stagionale, ma pure che Alice Robinson punta a un’intera stagione da protagonista dopo l’eccedente secondo posto sul Rettenbach alle spalle di Federica Brignone. Siamo poi curiosi di capire se chi ha fatto meglio del previsto a Solden saprà confermarsi, da Julia Scheib a Katie Hensien, mentre chi aveva deluso (in primis Sara Hector) è attesa al riscatto. Insomma, sono davvero tanti gli spunti verso la diretta gigante Killington…