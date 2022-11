Diretta Giordania Spagna/ Streaming video tv: test per le Furie Rosse (amichevole)

DIRETTA GIORDANIA SPAGNA: AMICHEVOLE IN VISTA DEI MONDIALI QATAR 2022

Giordania Spagna, in diretta giovedì 17 novembre 2022 alle ore 17.00 presso l’Amman International Stadium di Amman, sarà una sfida amichevole in vista del Mondiale di Qatar 2022. Una gara importante per la formazione allenata da Luis Enrique, a caccia di riscatto dopo un Europeo sfumato in semifinale contro l’Italia di Roberto Mancini.

Gara importante per gli esperimenti del commissario tecnico spagnolo, deciso a continuare sulla strada del 4-3-3. Non sono mancate le sorprese sull’elenco dei convocati, con Luis Enrique che ha deciso di escludere una colonna come Sergio Ramos per dare fiducia ai giovani come Eric Garcia e Pau Torres.

DIRETTA GIORDANIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Giordania Spagna è disponibile per chi ha sottoscritto un abbonamento a DAZN. Pertanto la visione di questo match sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

PROBABILI FORMAZIONI GIORDANIA SPAGNA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Giordania Spagna. Partiamo dalla formazione asiatica, schierata con il 4-4-2: Laila, Abu Hash, Al Arab, Al Mardi, Al Naimat, Al Rawabdeh, Al-Tamari, Haddad, Nassib, Sadeh, Samir. Passiamo adesso alle Furie Rosse, Luis Enrique opta per il consueto 4-3-3: Unai Simon, Carvajal, Eric Garcia, Pau Torres, Jordi Alba, Rodri, Busquets, Pedri, Ferran Torres, Morata, Fati.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Giordania Spagna. I bookmakers vedono nettamente favorita la formazione giallorossa: la vittoria della Giordania è a 18,50, il pareggio è a 11,00, mentre il successo della Spagna è a 1,06. Secondo gli analisti di Eurobet sarà una partita ricca di reti: Over 2,5 a 1,35 e Under 2,5 a 2,85. Difficile che vadano a segno entrambe le squadre: Gol a 2,70 e No Gol 1,42.

