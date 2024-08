DIRETTA GIOVANNI DE GENNARO MEDAGLIA D’ORO! (SLALOM CANOA KAYAK)

Giovanni De Gennaro medaglia d’oro nello slalom canoa kayak, le Olimpiadi Parigi 2024 si colorano d’azzurro anche in questa specialità così divertente e spettacolare, nella quale l’Italia torna ad esultare 12 anni dopo l’oro di Davide Momenti a Londra 2012. È un trionfo straordinario in una finale vissuta davvero sul filo dei centesimi: infatti il bresciano classe 1992, già campione d’Europa in carica, si è imposto con il tempo di 88”22, con un vantaggio di appena 20/100 sul francese Titouan Castryck in seconda posizione e di 65/100 sullo spagnolo Pau Echaniz, argento e bronzo in questa gara sulla quale l’Italia sperava, ma che era assai difficile da vincere.

Giovanni De Gennaro ha sfoderato una prestazione veloce ma soprattutto priva di errori per precedere lo spagnolo Echaniz, poi si è messo ad aspettare gli avversari, dal momento che è stato uno dei primi a scendere. Brividi con il francese Castryck che si è fermato a due soli decimi dal tempo ottenuto da Giovanni De Gennaro, poi ha sbagliato il tedesco Noah Hegge, finito così fuori dal giro delle medaglie, così come il britannico Joseph Clarke, che in realtà senza errori non va però oltre il quinto posto, consegnando così la medaglia d’oro a Giovanni De Gennaro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

AMBIZIONE PODIO (OLIMPIADI PARIGI 2024, 1 AGOSTO)

Oggi, giovedì 1° agosto, siamo pronti a divertirci con la diretta Giovanni De Gennaro nella finale slalom canoa kayak alle Olimpiadi Parigi 2024, con appuntamento alle ore 17.30 di oggi pomeriggio. Staremo a vedere chi saprà domare le acque del percorso del Nautical St – White water meglio di tutti gli avversari, noi evidentemente speriamo che Giovanni De Gennaro riesca a seguire lo straordinario esempio di Daniele Molmenti che vinse l’oro a Londra 2012, migliorando così il già ottimo quinto posto di Stefanie Horn nella medesima gara al femminile.

Il canoista classe 1992 nato a Brescia ha colto molte soddisfazioni nella propria carriera, ma non è mai salito sul podio olimpico. In particolare, pesa per Giovanni De Gennaro la delusione di Tokyo, quando fu eliminato in semifinale. Adesso si è presentato ai Giochi Olimpici come campione europeo in carica, titolo conquistato a Tacen nel mese di maggio, quindi sicuramente l’azzurro è tra i big di questa specialità, ma adesso ci si gioca tutto nella diretta Giovanni De Gennaro nella finale slalom canoa kayak alle Olimpiadi Parigi 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA GIOVANNI DE GENNARO FINALE SLALOM CANOA KAYAK, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Dovrebbe essere su Rai Due in chiaro la diretta tv di Giovanni De Gennaro nella finale slalom canoa kayak alle Olimpiadi Parigi 2024, in caso di necessità c’è pure l’opzione Rai Sport e naturalmente la diretta streaming video di Rai Play, tramite sito o applicazione. Gli abbonati avranno poi a disposizione i canali di Eurosport e lo streaming della piattaforma Discovery Plus, che trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA GIOVANNI DE GENNARO IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA GIOVANNI DE GENNARO FINALE SLALOM CANOA KAYAK OLIMPIADI PARIGI 2024: IL CONTESTO

Presentando la diretta Giovanni De Gennaro nella finale slalom canoa kayak alle Olimpiadi Parigi 2024, dobbiamo innanzitutto ricordare che la gara consiste in una singola manche del percorso: conta il tempo effettivo, che però viene aumentato di 2 secondi per ogni volta in cui il canoista tocca i pali della porta e di addirittura 50 secondi in caso di vero e proprio salto di porta. Saranno in gara i 12 migliori della semifinale, il cui tempo tuttavia non conterà più, perché si ripartirà da zero.

Giovanni De Gennaro era stato dodicesimo nella prima heat delle batterie, nella quale ha preso le misure prima di un terzo posto nella seconda. La semifinale invece lo ha visto solamente ottavo a causa anche di una penalità di due secondi, ma con la sensazione che l’azzurro abbia gestito senza giocarsi al massimo delle forze. Naturalmente questo è ciò che invece andrà fatto nella finale, allora non vediamo l’ora di scoprire che cosa ci dirà la diretta Giovanni De Gennaro…