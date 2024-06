Diretta Giro del Delfinato 2024, classifica/ Streaming video Rai 8^ tappa: Plateau des Glières, oggi 9 giugno

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: OGGI SI DECIDE TUTTO!

Siamo giunti all’ultima fatica, la diretta del Giro del Delfinato 2024 oggi, domenica 9 giugno, proporrà l’ottava tappa Thônes-Plateau des Glières di 160,6 km. Un’analisi dell’altimetria ci potrebbe dire che sia una frazione meno dura rispetto a quella di ieri vinta da Primoz Roglic a Samoëns 1600, ma parliamo comunque di una tappa di alta montagna, con arrivo in salita e che naturalmente, essendo l’ultima, dovrà stabilire tutti i verdetti per la classifica generale del Giro del Delfinato 2024, quindi ovviamente non sarà più tempo di ragionamenti e calcoli, ma si dovrà agire, per chi ne avesse le forze.

Il trittico di alta montagna del Giro del Delfinato 2024 era cominciato già venerdì con la vittoria di Primoz Roglic davanti al nostro Giulio Ciccone a Le Collet d’Allevard, poi ieri lo sloveno della Bora-Hansgrohe ha dato un’altra dimostrazione di forza, anche perché se nessuno riesce a staccarlo poi le volate di gruppo ristretto in salita sono suo terreno ideale. Molto bene Matteo Jorgenson e Derek Gee, che puntano al podio finale; segnali eccellenti in salita per Giulio Ciccone; ci sarà invece parecchio da lavorare per Remco Evenepoel in ottica Tour de France. Si ripartirà quindi da questi valori, prima che la diretta del Giro del Delfinato 2024 emetta gli ultimi verdetti con l’ottava tappa Thônes-Plateau des Glières.

GIRO DEL DELFINATO 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 8^ TAPPA

Ultimo giorno in compagnia della diretta tv del Giro del Delfinato 2024, evidentemente sono ormai ben consolidate le modalità tramite le quali sarà possibile seguire l’odierna ottava tappa. La corsa francese è trasmessa in chiaro su Rai Sport HD (canale numero 58 del telecomando) oppure su Eurosport ma in questo caso solo per gli abbonati; il sito di Rai Play e la relativa app saranno quindi per tutti i punti di riferimento per la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2024, con l’aggiunta per gli abbonati del servizio offerto anche da Discovery Plus.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: LE ULTIME SALITE, PERCORSO 8^ TAPPA

Ultimo tappone di alta montagna e naturalmente ultima occasione per cambiare la classifica, è doveroso adesso analizzare il percorso della ottava tappa Thônes-Plateau des Glières per capire come si concluderà la diretta del Giro del Delfinato 2024. Anche oggi si scenderà in strada molto presto ed infatti l’appuntamento con la partenza sarà alle ore 10.30 da Thônes. La prima parte sarà subito molto movimentata, perché immediatamente avremo il GPM di prima categoria del Col de la Forclaz de Montmin dopo soli 14,2, seguito da un altro GPM di terza categoria e dallo sprint intermedio, anch’esso collocato in cima a una salita, quindi l’inizio sarà subito esplosivo e favorevole agli attacchi.

Ci sarà poi un tratto più tranquillo verso la salita di Le Salève, a sua volta GPM di prima categoria (km 103,1) con i suoi 12,1 km al 6,8% medio, molto duro specie nel suo tratto centrale. Con questa salita si entrerà definitivamente nel vivo della diretta del Giro del Delfinato 2024 di oggi, anche se evidentemente il momento decisivo arriverà con la salita verso l’arrivo di Plateau des Glières, un’ascesa di 9,4 km al 7,1% medio, che però in realtà spiana quasi completamente negli ultimi 2500 metri ed è invece micidiale per i primi 7 km, molto spesso oltre il 10%, il terreno ideale sul quale cercare gli ultimi colpi di scena del Giro del Delfinato 2024.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2024

1. Primoz Roglic (Slo)

2. Matteo Jorgenson (Usa) a 1’02”

3. Derek Gee (Can) a 1’13”

4. Aleksandr Vlasov (Rus) a 1’56”

5. Carlos Rodriguez (Spa) a 1’58”

6. Remco Evenepoel (Bel) a 2’15″

7. Laurens De Plus (Bel) a 2’17”

8. Oier Lazkano (Spa) a 2’20”

9. Giulio Ciccone (Ita) a 2’54”

10. Mikel Landa (Spa) a 3’51”











