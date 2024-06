DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024, CLASSIFICA/ Video streaming Rai: ieri quanti brividi! (6^ tappa, 7 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: ANCORA BRIVIDI

Oggi la diretta del Giro del Delfinato 2024 ripartirà dopo la brutta giornata di ieri, quando è stata ancora una volta la Visma-Lease a bike a pagare un prezzo piuttosto alto alle cadute, con Dylan Van Baarle e Steven Kruijswijk che hanno avuto la peggio, però c’è stata paura perché sull’asfalto reso scivoloso dalla pioggia sono caduti davvero in tanti e fra loro pure la maglia gialla Remco Evenepoel, Primoz Roglic e Juan Ayuso, forse in assoluto i tre nomi più attesi in questa edizione del Giro del Delfinato.

Era giovedì anche il 4 aprile scorso, quando al Giro dei Paesi Baschi finirono per terra gli stessi Evenepoel e Roglic e soprattutto il capitano della Visma-Lease a bike, cioè naturalmente il danese Jonas Vingegaard. Nove settimane più tardi, la scena si ripete quasi con gli stessi protagonisti, ovviamente ad eccezione del vincitore degli ultimi due Tour de France, che è assente in questo Giro del Delfinato ma che di certo avrà provato un altro brivido, soprattutto pensando ai dolori dei suoi due compagni di squadra, un team che nel 2023 ha vinto tutti i grandi Giri e adesso sembra quasi dover saldare i ‘conti’ con la sorte. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO DEL DELFINATO 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO TV 6^ TAPPA: COME VEDERE

Il primo arrivo in salita potrebbe aumentare l’interesse degli appassionati di ciclismo sulla diretta tv del Giro del Delfinato 2024, che naturalmente anche nella sua sesta tappa sarà trasmesso in chiaro su Rai Sport HD (numero 58), quindi il sito di Rai Play e la sua relativa app saranno i punti di riferimento per la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2024. In alternativa, per gli abbonati ci sono anche Eurosport e lo streaming sulla piattaforma di Discovery Plus.

IL PRIMO ARRIVO IN SALITA

Oggi venerdì 7 giugno la diretta del Giro del Delfinato 2024 entra decisamente nel vivo, perché la sesta tappa Hauterives-Le Collet d’Allevard di 174,1 km ci offrirà il primo vero arrivo in salita di questa edizione della sempre prestigiosa corsa francese e quindi il secondo momento davvero significativo in ottica classifica generale di questo Giro del Delfinato 2024 dopo la cronometro di mercoledì, con la vittoria di Remco Evenepoel che si era preso di conseguenza pure la maglia gialla in attesa appunto del trittico di alta montagna che animerà da oggi a domenica il gran finale del Giro del Delfinato 2024.

Come vedremo meglio fra poco, globalmente questa sarà la frazione più semplice fra le tre che ancora mancano, ma la salita verso l’arrivo è davvero tosta e allora già oggi potrebbe succedere molto. Ieri la quinta tappa è già stata “fin troppo” emozionante a causa delle cadute che infine hanno portato la giuria a decidere di neutralizzare la corsa, quindi stamattina bisognerà anche fare un bilancio delle eventuali conseguenze fisiche per quanto riguarda i diversi big finiti per terra, ma da oggi si entra nello show che solo le salite regalano al ciclismo, di conseguenza tutta la nostra attenzione si rivolgerà alla diretta del Giro del Delfinato 2024 per la sesta tappa Hauterives-Le Collet d’Allevard.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: IL PERCORSO, SI SALE NELLA 6^ TAPPA

Abbiamo naturalmente già segnalato che da oggi si sale in montagna con la diretta del Giro del Delfinato 2024, allora scopriamo più nel dettaglio il percorso della sesta tappa Hauterives-Le Collet d’Allevard. Si tornerà ad orari più “pomeridiano”, ecco allora che la partenza da Hauterives avrà luogo alle ore 12.55, mentre l’altimetria sarà in realtà piuttosto semplice almeno per i primi 100 km, caratterizzati da un solo GPM di quarta categoria e poi dallo sprint intermedio che sarà collocato dopo 105,3 km e che potremmo identificare come punto di svolta nel tracciato odierno.

Infatti la diretta del Giro del Delfinato 2024 oggi inizierà ad entrare nel vivo poco dopo, con la salita del Col du Granier, un GPM di seconda categoria di 8,9 km, anche se con pendenza piuttosto dolce, pari al 5,4% medio. Dopo la discesa ci sarà di nuovo un tratto di falsopiano per arrivare ai piedi della salita finale verso l’arrivo di Le Collet d’Allevard. Questa sarà un’ascesa davvero impegnativa, perché 11,2 km all’8,1% di pendenza media indicano una salita nella quale ci potrebbero essere distacchi anche molto significativi. Ne vedremo delle belle già oggi, non solo nel weekend…

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2024

1. Remco Evenepoel (Bel)

2. Primoz Roglic (Slo) a 33″

3. Matteo Jorgenson (Usa) a 1’04”

4. Derek Gee (Can) a 1’11”

5. Oier Lazkano (Spa) a 1’21”

6. Bruno Armirail (Fra) a 1’25”

7. Neilson Powless (Usa) s.t.

8. Juan Ayuso (Spa) a 1’27”

9. Tao Geogheghan Hart (Gbr) a 1’39”

10. Carlos Rodriguez (Spa) a 1’41”











