Diretta Giro del Delfinato 2024, classifica/ Streaming video Rai 7^ tappa: dura a Samoëns 1600, oggi 8 giugno

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: UN VERO E PROPRIO TAPPONE

Emozioni garantite da tante grandi salite oggi, sabato 8 giugno, per la diretta del Giro del Delfinato 2024 che infatti proporrà la settima tappa Albertville-Samoëns 1600 di 155,3 km. Naturalmente poi presenteremo meglio il percorso, ma per avere idea di cosa ci attende possiamo anticipare che avremo tre GPM di prima categoria lungo il percorso più l’arrivo in salita Hors Categorie a Samoëns 1600, per coronare una giornata che inevitabilmente avrà peso molto significativo anche sulla classifica generale del Giro del Delfinato 2024, turbato purtroppo dalle cadute che hanno imposto un prezzo altissimo nella tappa di giovedì, che doveva essere interlocutoria e rischia di essere quella che entrerà nella storia.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024, CLASSIFICA/ Primoz Roglic ha vinto la 6^ tappa, è maglia gialla! (7 giugno)

Ieri invece abbiamo avuto il primo grande arrivo in salita del Giro del Delfinato 2024 a Le Collet d’Allevard, dove abbiamo avuto una bella dimostrazione di forza da parte di Primoz Roglic, più forte anche della caduta di giovedì per prendersi la vittoria di tappa e la maglia gialla scalzando un Remco Evenepoel invece in maggiore sofferenza e battendo il nostro Giulio Ciccone, che promette di farci divertire ancora in montagna fra oggi e domani e poi anche al Tour. Si ripartirà quindi da questi valori, da tenere ben presenti per seguire la diretta del Giro del Delfinato 2024 per la settima tappa Albertville-Samoëns 1600.

Diretta Giro del Delfinato 2024, classifica/ 5^ tappa neutralizzata, nessun vincitore oggi! (6 giugno)

GIRO DEL DELFINATO 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 7^ TAPPA

Sabato e tappa di alta montagna, ingredienti perfetti per tanti appassionati di ciclismo che sicuramente seguiranno la diretta tv del Giro del Delfinato 2024 per l’odierna settima tappa. Le modalità sono naturalmente le stesse dei giorni precedenti: la corsa francese infatti è trasmessa in chiaro su Rai Sport HD (numero 58) oppure su Eurosport ma in questo caso solo per gli abbonati; il sito di Rai Play e la relativa app saranno quindi per tutti i punti di riferimento per la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2024, con l’aggiunta per gli abbonati della piattaforma di Discovery Plus.

Diretta Giro del Delfinato 2024, classifica/ Remco Evenepoel ha vinto la 4^ tappa, è maglia gialla! 5 giugno

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY, GIRO DEL DELFINATO 2024

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: IL DURO PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

Ci attende uno splendido tappone di alta montagna, possiamo allora scoprire più nel dettaglio il percorso della settima tappa Albertville-Samoëns 1600 per capire che oggi la diretta del Giro del Delfinato 2024 sarà davvero imperdibile. Come già era successo giovedì, si scenderà in strada decisamente presto ed infatti l’appuntamento sarà alle ore 10.30 con la partenza da Albertville. Di pianura ce ne sarà ben poca, perché presto si comincerà a salire verso il Col des Saisies, GPM di prima categoria collocato al km 33,3, al termine di una ascesa di 9,4 km al 6,6% di pendenza media, perfetto come prima salita di giornata e trampolino di lancio per le fughe.

Dopo la discesa avremo un tratto intermedio prima della successiva salita di Araches, a sua volta GPM di prima categoria (km 85,9) con i suoi 6,1 km al 7,1% medio. Poco più avanti ecco il Col de la Ramaz, classificato di nuovo di prima categoria anche se i suoi 13,9 km al 7% medio per raggiungere il GPM al km 118,1 avrebbero magari meritato anche di più. Sarà invece un GPM Hors Categorie quello collocato all’arrivo di Samoëns 1600, una salita che d’altronde merita di essere considerata fra le più difficili di tutta la diretta del Giro del Delfinato 2024 con i suoi 10 km al 9,3% di pendenza media. Anche domani ci saranno tante salite, ma i verdetti potrebbero anche già essere definitivi oggi…

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2024

1. Primoz Roglic (Slo)

2. Remco Evenepoel (Bel) a 19″

3. Matteo Jorgenson (Usa) a 58”

4. Derek Gee (Can) a 1’01”

5. Aleksandr Vlasov (Rus) a 1’32”

6. Carlos Rodriguez (Spa) a 1’40”

7. Laurens De Plus (Bel) a 1’53”

8. Oier Lazkano (Spa) a 2’08”

9. Callum Scotson (Aus) a 2’15”

10. Jack Haig (Aus) a 2’31”











© RIPRODUZIONE RISERVATA