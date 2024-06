Diretta Giro del Delfinato 2024, classifica/ Streaming video Rai 5^ tappa Amplepuis-Saint Priest (6 giugno)

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: UN GIORNO INTERLOCUTORIO?

Naturalmente anche oggi giovedì 6 giugno ci farà compagnia la diretta del Giro del Delfinato 2024, anche se la quinta tappa Amplepuis-Saint Priest di 167 km potrebbe rivelarsi una frazione interlocutoria, almeno per quanto riguarda la lotta ai vertici della classifica generale di questo Giro del Delfinato 2024. Per dire la verità, sarebbe anche più che comprensibile, dopo la lunga cronometro di ieri che ha sancito il netto successo di Remco Evenepoel e quindi anche la conquista della maglia gialla da parte del redivivo campione belga, e prima delle tre frazioni di alta montagna che ci regaleranno grande spettacolo da domani fino a domenica.

Oggi non sarà un giorno pianeggiante, concetto d’altronde praticamente sconosciuto quando si parla del Giro del Delfinato, però saranno morbidi saliscendi, che non dovrebbero fare molta selezione. Di certo molti proveranno ad andare in fuga, poi potrebbe crearsi l’inseguimento da parte delle squadre che invece potrebbero provare a giocarsi in volata il successo odierno prima di cedere definitivamente tutto il palcoscenico agli scalatori e agli uomini di classifica. Per tanti quindi oggi sarà l’ultimo giorno con obiettivi concreti e questo aspetto certamente infiammerà la diretta del Giro del Delfinato 2024 per l’odierna quinta tappa.

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024 STREAMING VIDEO TV 5^ TAPPA: COME VEDERE

La particolarità di oggi saranno gli orari anticipati rispetto al solito, l’appuntamento quindi sarà già dalle ore 13.10 per seguire la diretta tv del Giro del Delfinato 2024 per quanto riguarda le fasi decisive della quinta tappa in chiaro: non cambia invece il fatto che il canale di riferimento sia Rai Sport HD (numero 58) e che il sito di Rai Play e la sua relativa app saranno i punti di riferimento per la diretta streaming video del Giro del Delfinato 2024. In alternativa, per gli abbonati c’è anche Eurosport, che per quanto riguarda la diretta streaming video significa la piattaforma di Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY, GIRO DEL DELFINATO 2024

DIRETTA GIRO DEL DELFINATO 2024: L’ANALISI DEL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

Ultima giornata che possiamo definire interlocutoria, scopriamo perché analizzando il percorso della quinta tappa Amplepuis-Saint Priest, che oggi ci farà compagnia per la diretta del Giro del Delfinato 2024. La prima annotazione è per gli orari, che saranno decisamente anticipati rispetto al solito: infatti, è fondamentale sapere che la partenza da Amplepuis avrà luogo già alle ore 10.35 e l’arrivo è atteso indicativamente attorno alle ore 14.30. Quanto all’altimetria, ci saranno quattro GPM, ma uno di seconda categoria, uno di terza e gli altri due di quarta, quindi nulla di particolarmente significativo.

Più nel dettaglio, la salita più impegnativa sarà la seconda, collocata però a circa 90 km dal traguardo, mentre lo strappo di Bel Air sarà l’ultima difficoltà del giorno, GPM di quarta categoria al km 144. Mancheranno a quel punto ancora più di 20 km all’arrivo di Saint Priest, per cui non è nemmeno da escludere un arrivo in volata con gente come Mads Pedersen e Magnus Cort Nielsen, tanto per citare due nomi già in grande evidenza per la diretta del Giro del Delfinato 2024, altrimenti dovrebbe essere giorno da fughe in attesa di un weekend durissimo.

CLASSIFICA GIRO DEL DELFINATO 2024

1. Remco Evenepoel (Bel)

2. Primoz Roglic (Slo) a 33″

3. Matteo Jorgenson (Usa) a 1’04”

4. Derek Gee (Can) a 1’11”

5. Oier Lazkano (Spa) a 1’21”

6. Bruno Armirail (Fra) a 1’25”

7. Neilson Powless (Usa) s.t.

8. Juan Ayuso (Spa) a 1’27”

9. Tao Geogheghan Hart (Gbr) a 1’39”

10. Carlos Rodriguez (Spa) a 1’41”

