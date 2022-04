Diretta Giro delle Fiandre 2022/ Streaming video Rai 2: la leggenda dei Muri

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi la diretta del Giro delle Fiandre 2022, edizione numero 106 della grande classica belga di ciclismo, catalizzerà l’attenzione di tutti gli appassionati: la prima domenica di aprile l’appuntamento con la Ronde (Giro in fiammingo) è imperdibile. Nata nel 1913, la corsa nelle Fiandre fa scendere sulle strade milioni di persone ed è il simbolo migliore della grandissima passione del popolo belga per il ciclismo. Il Giro delle Fiandre non saltò nemmeno una edizione durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 2020 è slittato ad ottobre a causa del Coronavirus ma ci regalò un grande duello tra Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert, con successo dell’olandese in un serrato sprint a due con il belga.

L’anno scorso invece, in una sorta di singolare contrappasso, toccò a Van der Poel indossare gli sgraditi panni dello sconfitto in una volata a due che incoronò Re delle Fiandre il danese Kasper Asgreen, mentre in ottica italiana ricordiamo con enorme piacere che l’ultimo vincitore in solitaria del Giro delle Fiandre fu il nostro Alberto Bettiol nel 2019. Questa è in assoluto la gara più ambita dai padroni di casa e naturalmente ha un grande fascino anche sugli stranieri, perché chi vince il Fiandre entra nella storia del ciclismo grazie a un percorso impegnativo ed affascinante, con i durissimi Muri e i tratti in pavé. Le emozioni saranno garantite, scopriamo allora tutte le notizie utili per seguire nel migliore dei modi la diretta del Giro delle Fiandre 2022.

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Per seguire la diretta tv del Giro delle Fiandre 2022 l’appuntamento in chiaro per tutti sarà per un lunghissimo collegamento fin dalle ore 10.00 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando), che seguirà dunque in modo integrale questa edizione del Fiandre con la telecronaca di Francesco Pancani e il commento tecnico di Marco Saligari, anche se va ricordato che la diretta della Tv di Stato del Giro delle Fiandre 2022 passerà dalle ore 15.40 su Rai Due, dove vivremo dunque le fasi decisive della Ronde. Lunghissima diretta disponibile anche sui canali di Eurosport, anche in questo caso in maniera integrale.

Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore in questa lunga domenica di ciclismo, ricordiamo anche la possibilità di seguire il Giro delle Fiandre 2022 in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite il servizio offerti da Eurosport Player. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Ronde van Vlaanderen e il profilo Twitter ufficiale @RondeVlaanderen. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY DEL GIRO DELLE FIANDRE 2022

DIRETTA GIRO DELLE FIANDRE 2022: IL PERCORSO E I PROTAGONISTI

La diretta del Giro delle Fiandre 2022 sarà caratterizzata da un percorso di ben 272,5 km (il chilometraggio più lungo del XXI secolo), con partenza da Anversa alle ore 10.00 e l’arrivo ormai tradizionale ad Oudenaarde. Come sempre, al Giro delle Fiandre sarà il mix di Muri e pavé a fare la differenza. Per la precisione, i Muri del Giro delle Fiandre 2022 saranno 18, uno in meno rispetto all’anno scorso: differenza comunque minima, queste salitelle brevissime ma con pendenze micidiali fanno davvero molto male, soprattutto quando i Muri sono in pavé, unendo le difficoltà della pendenza a quelle del fondo lastricato. Alcune di queste salitelle sono entrate nella storia del ciclismo: su tutte possiamo citare il Vecchio Kwaremont, il Koppenberg e il Paterberg. Il Koppenberg misura 600 metri, è interamente in pavé e ha una pendenza media dell’11,6% con punte di pendenza massima al 22%: breve ma infernale.

Vecchio Kwaremont e Paterberg saranno invece protagonisti nella fase finale, a breve distanza dall’arrivo: l’Oude Kwaremont misura in totale 2,2 km di cui 1,5 in pavé, anche se il tratto più duro è quello in cui si tocca l’11,6% di pendenza massima, lo si affronta per tre volte delle quali l’ultima sarà ad appena 16,7 km dall’arrivo. Brevissimo è invece il Paterberg, erta di soli 360 metri in pavé ma con pendenza media che tocca il 12,9% e punte addirittura al 20,3% da affrontare due volte. La seconda sarà a 13,3 km dal traguardo di Oudenaarde, località d’arrivo del Giro delle Fiandre a partire dall’edizione 2012. Nei giorni scorsi si è parlato delle condizioni di salute di Wout Van Aert e Julian Alaphilippe, allora in copertina mettiamo Mathieu Van der Poel – primo e secondo nelle ultime due edizioni e mercoledì vincitore della Dwars door Vlaanderen – e come primo sfidante un certo Tadej Pogacar, pronto a sfidare i cacciatori di classiche anche sul loro terreno preferito. D’altronde, alla Strade Bianche lo sloveno ha lanciato un messaggio molto chiaro…

