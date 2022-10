Diretta Giro dell’Emilia 2022/ Streaming video Rai: chi vince sul San Luca?

DIRETTA GIRO DELL’EMILIA 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi sabato 1° ottobre appuntamento imperdibile con la diretta Giro dell’Emilia 2022, edizione numero 105 di questa classica che è fra le più prestigiose nel calendario del ciclismo italiano – e non solo. Dopo l’anomalo 2020 con vittoria di Alexander Vlasov ad agosto, il Giro dell’Emilia è tornato già nella scorsa edizione ad ottobre, per la precisione il sabato precedente al Giro di Lombardia, che sarà il culmine di una serie di classiche fra le quali però anche la corsa di oggi ha un valore di notevole rilevanza. La diretta del Giro dell’Emilia 2022 sarà quindi nobilitata come di consueto dalla presenza di tanti campioni che poi punteranno al Lombardia. L’anno scorso il trionfatore fu Primoz Roglic, che vinse anche nel 2019 e diede il bis precedendo sul San Luca Joao Almeida e Michael Woods.

Mancherà il detentore a causa della caduta alla Vuelta, ma l’elenco dei partecipanti al Giro dell’Emilia 2022 è comunque nobilissimo: avremo infatti Tadej Pogacar e Joao Almeida per la UAE Team Emirates, poi Rigoberto Uran che è già salito sul podio per quattro volte, Jakob Fulgsang, Simon Yates, Tao Geoghegan Hart, Robert Gesink, Alexander Vlasov, Jan Bakelants, Nairo Quintana, Julian Alaphilippe, Tobias Foss, mentre fra gli italiani citiamo il tricolore Filippo Zana e il “padrone di casa” Lorenzo Fortunato. Il fascino del Giro dell’Emilia 2022 si deve anche al percorso con il durissimo arrivo a Bologna in cima al San Luca, che nobilita ulteriormente una corsa tra le più belle del panorama internazionale, che si meriterebbe un posto nel World Tour, purtroppo dominato da altre logiche. Poco male: la diretta del Giro dell’Emilia 2022 ci regalerà grandi emozioni…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL GIRO DELL’EMILIA 2022

La diretta tv del Giro dell’Emilia 2022 sarà in chiaro per tutti, perché il collegamento su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) inizierà dalle ore 15.10, per seguire in modo completo i momenti più emozionanti e significativi della corsa e poi le successive premiazioni e interviste. Anche la diretta streaming video del Giro dell’Emilia 2022 sarà dunque garantita dalla Tv di Stato, tramite il sito Internet oppure l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL GIRO DELL’EMILIA 2022 SU RAI PLAY

DIRETTA GIRO DELL’EMILIA 2022: IL PERCORSO E L’ARRIVO SUL SAN LUCA

Per presentare la diretta del Giro dell’Emilia 2022, naturalmente adesso parliamo più nel dettaglio del percorso di questa bellissima classica. Saranno da affrontare ben 198,7 km per un Giro dell’Emilia che si annuncia come sempre molto impegnativo. Una novità riguarda la partenza, che avrà luogo alle ore 11.20 da Carpi, i primi 60 km del tracciato saranno abbastanza facili, poi la prima salita sarà quella verso Ca’ Bortolani (km 86,9), con 5,4 km al 6,3% di pendenza media. In seguito, vi sarà la seconda asperità del tracciato del Giro dell’Emilia 2022, cioè la salita di Medelana (km 127,4), che misurerà 5,1 km davvero micidiali, con il 10,1% di pendenza media e punte fino al 18%.

Si rientrerà poi verso Bologna, dove saranno compiuti i tradizionali quattro giri di un circuito comprendente la salita di San Luca, da affrontare però ben cinque volte considerando che sarà la prima ascesa a introdurci sul circuito, dunque saranno appunto cinque i passaggi su questa iconica salita di 2,1 chilometri al 9,7% di pendenza media con punte di pendenza massima che toccheranno il 18%; l’ultimo passaggio sarà naturalmente in concomitanza con il traguardo, perché come da tradizione ormai consolidata l’arrivo del Giro dell’Emilia 2022 sarà collocato in cima al San Luca, garanzia di spettacolo ed emozioni da non perdere.











