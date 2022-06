Diretta Giro di Svizzera 2022/ Streaming video tv 5^ tappa: Ambrì-Novazzano

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: SI ARRIVA NEL CANTON TICINO

La diretta del Giro di Svizzera 2022 è arrivata alla 5^ tappa: giovedì 16 giugno la partenza è prevista per le ore 12:30, la Ambrì-Novazzano si svolgerà lungo 190,3 chilometri di percorso: si partirà dal piccolo comune di Ambrì, molto conosciuto a livello sportivo per essere la sede dell’Ambrì-Piotta, squadra di hockey su ghiaccio molto seguita dai tifosi elvetici, fino all’arrivo a Novazzano, altra piccola cittadina molto vicina a Chiasso e quindi a pochissimi chilometri dal confine italiano, con molti appassionati di ciclismo che spesso approfittano di questa occasione per seguire il giro di Svizzera.

La quarta tappa disputata ieri è stata vinta da Daryl Impey, che l’ha spuntata in voltata beffando l’italiano Bettiol che era tra i favoriti. Secondo posto per Matthews, terzo posto per Kragh Andersen. Poi Bettiol, Pidcock, Aranburu, Grosschartner, Brambilla, Burgaudeau e Kung. E’ stato il primo successo di tappa in assoluto al Giro di Svizzera per il 37enne sudafricano della Israel-Premier Tech. Stephen Williams resta maglia gialla, seguito nella classifica genrale da Andreas Kron, Geraint Thomas e Andreas Leknessund.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta tv del Giro di Svizzera 2022 sarà garantita nella sua fase decisiva sui canali di Eurosport, il canale tematico europeo sportivo disponibile su abbonamento; di conseguenza le fasi salienti di questa tappa saranno disponibili pure in diretta streaming video tramite Eurosport Player oppure DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2022: IL PERCORSO DELLA 5^ TAPPA

La diretta del Giro di Svizzera 2022 per la quinta tappa arriva dunque nel Canton Ticino. I chilometri in programma sono 190,3, e il percorso si dipanerà su un circuito da percorrere tre volte che passerà vicino anche a Mendrisio. Percorso abbastanza tranquillo ma bisognerà tenere d’occhio alcune asperità prima dell’arrivo che potrebbero favorire delle fughe e nel contempo potrebbero lasciare staccati i velocisti di razza, che non troveranno un percorso ideale per lanciare la volata nei minuti conclusivi della tappa. Lo sviluppo altimetrico del circuito finale che partirà a Mendrisio è abbastanza interessante, con un saliscendi e un colle di terza categoria a Pedrinate (2,4 km all’8,2%) che sarà uno dei punti di svolta della tappa, in cui probabilmente si scremerà il gruppo che arriverà a fondo gara.

