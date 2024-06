Diretta Giro di Svizzera 2024, classifica/ Streaming video tv, 8^ tappa cronometro decisiva (oggi 16 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: LA CRONOMETRO PER DECIDERE IL VINCITORE

L’ultimo verdetto sarà affidato alla prova contro il tempo: la diretta del Giro di Svizzera 2024 terminerà infatti oggi, domenica 16 giugno 2024, con l’ottava tappa cronometro Aigle-Villars sur Ollon di 15,7 km. Sarà dunque una crono molto breve, ma resa certamente stuzzicante dal duello che potrebbe mettere di fronte i due compagni di squadra Adam Yates e Joao Almeida per essere il vincitore finale nella classifica generale del Giro di Svizzera 2024, che in effetti è stato dominato dai due corridori della UAE Team Emirates, che fino a ieri hanno mostrato di saper anche andare d’accordo, ma oggi potranno darsi battaglia nella cronometro, che è la prova individuale per eccellenza nel ciclismo.

Le differenze tra il britannico e il portoghese sono state davvero minime in salita, con i 25” guadagnati da Yates su Almeida nella tappa del San Gottardo che di fatto costituiscono quasi tutta la differenza fra i due compagni di squadra, separati da 31” prima della cronometro. La diretta del Giro di Svizzera 2024 per il resto ha visto sempre differenze minime fra i due, che ieri sono arrivati praticamente “in parata”, dopo avere staccato per l’ennesima volta tutto il resto della compagnia. Essendo una prova contro il tempo piuttosto breve, Yates avrà da gestire circa due secondi al chilometro contro Almeida, che però ci proverà confidando nel suo feeling con le cronometro: questo è quanto ci attendiamo dalla diretta del Giro di Svizzera 2024 per l’ottava tappa cronometro Aigle-Villars sur Ollon…

GIRO DI SVIZZERA 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

La cronometro decisiva per le sorti della corsa sarà naturalmente un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo, allora ricordiamo che la diretta tv del Giro di Svizzera 2024 non sarà visibile in chiaro, essendo un’esclusiva dei canali di Eurosport, che fa parte della piattaforma di Sky Sport per gli abbonati. Piuttosto ampie saranno invece le possibilità per seguire la diretta streaming video del Giro di Svizzera 2024 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport, anche se in tutti i casi sarà necessario un abbonamento.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: IL PERCORSO DELLA CRONOMETRO, 8^ TAPPA

La sfida contro il tempo e la strada che comunque sale, con questi “ingredienti” sarà stuzzicante il percorso della ottava tappa cronometro Aigle-Villars sur Ollon di 15,7 km, che dovrà emettere tutti gli ultimi verdetti della diretta del Giro di Svizzera 2024. L’ordine di partenza sarà naturalmente dettato dalla classifica generale e il via da Aigle sarà attorno alle ore 13.38 per il primo ciclista in gara. Si pedalerà in pianura per 5,2 km, poi si comincerà a salire – nulla di tremendo, sia chiaro, ma per una cronometro sarà un fattore molto significativo.

I metri di dislivello saranno infatti più di 800, quindi gli ultimi 10,5 km saranno piuttosto impegnativi, anche se regolari. Bisognerà comunque saper pedalare forte in una salita all’8% circa di pendenza e allora lo si può considerare come il quinto arrivo in salita consecutivo a Villars sur Ollon, ci saranno sicuramente distacchi e staremo a vedere se saranno possibili dei colpi di scena, soprattutto nel duello in casa UAE. Di certo, il degno epilogo per una corsa come il Tour de Suisse, che ha le salite nel proprio Dna.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2024

1. Adam Yates (Gbr) in 19h45’17”

2. Joao Almeida (Por) a 31”

3. Egan Bernal (Col) a 1’51”

4. Mattias Skjelmose (Dan) a 2’50”

5. Matthew Riccitello (Usa) a 3’02”

6. Enric Mas (Spa) a 3’23”

7. Tom Pidcock (Gbr) a 3’54”

