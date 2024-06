DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming tv, così andò un anno fa (7^ tappa 15 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: L’ANNO SCORSO

Mentre cresce l’attesa per la diretta della settima tappa del Giro di Svizzera 2024, possiamo fare il tradizionale confronto con la stessa frazione della scorsa edizione del Tour de Suisse. Sabato 17 giugno era il giorno del ritorno all’agonismo dopo la morte di Gino Mader, anche se la sua squadra Bahrain Victorious ed in aggiunta pure Tudor Pro Cycling Team e Intermarché–Circus–Wanty decisero di non ripartire per le ultime due tappe. Al sabato era in programma la Tübach-Weinfelden di 183,5 km, che Ebe un ordine d’arrivo nobile e molto belga, grazie al successo in 4h01’04” di Remco Evenepoel davanti al connazionale Wout Van Aert, con il francese Bryan Coquard a completare il podio di giornata.

In classifica generale invece rimasero intatti gli 8” di vantaggio di Mattias Skjelmose su Felix Gall, con Juan Ayuso in terza posizione a 18” e quindi tutti i verdetti che furono rinviati alla cronometro della domenica, che avrebbe visto la vittoria di tappa per lo spagnolo ma il trionfo del danese in classifica generale di un Giro di Svizzera molto divertente, se si fosse potuto pensare solo all’aspetto agonistico. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO DI SVIZZERA 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 7^ TAPPA

Non cambiano le modalità di fruizione, però magari al sabato ci sono più appassionati di ciclismo liberi da impegni e allora ricordiamo che la diretta tv del Giro di Svizzera 2024 non sarà visibile in chiaro, essendo garantita anche oggi in esclusiva sui canali di Eurosport, che fa parte della piattaforma di Sky Sport per gli abbonati. Per lo stesso motivo, le fasi salienti della settima tappa saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2024 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

QUARTO ARRIVO IN SALITA CONSECUTIVO

Dopo la tappa che di fatto è diventata la più breve, ecco quella che nelle intenzioni originali doveva essere la frazione più breve ed esplosiva per la diretta del Giro di Svizzera 2024, che oggi sabato 15 giugno ci proporrà la settima tappa Villars sur Ollon-Villars sur Ollon di 118,2 km. Il chilometraggio evidentemente è molto breve ma già più “normale” rispetto a ieri, quando la tappa di Blatten Belap è stata “decapitata” a soli 42,5 km, comunque con arrivo in salita che ha visto la vittoria di Joao Almeida, che a questo punto resta l’unico potenziale pericolo per il compagno di squadra Adam Yates, nel contesto di una corsa completamente dominata dalla UAE Team Emirates.

Saranno anche tappe brevi, per scelta o per cause di forza maggiore, però oggi avremo il quarto arrivo in salita consecutivo, quindi gli uomini che puntano alla classifica generale del Giro di Svizzera 2024 non hanno mai tregua. Ricordiamo in particolare la vittoria di Adam Yates giovedì a Carì, poi abbiamo detto cos’è successo ieri con un possibile “derby” in vista in casa UAE e allora oggi godiamoci un’altra frazione di montagna, prima degli ultimi verdetti che saranno emessi domani in una cronometro che però salirà per gran parte del percorso. Insomma, al Tour de Suisse bisogna sempre andare molto forte in montagna, ne avremo la conferma anche oggi grazie alla diretta del Giro di Svizzera 2024 per la settima tappa Villars sur Ollon-Villars sur Ollon…

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: ALLA SCOPERTA DEL PERCORSO DELLA 7^ TAPPA

Altro giorno ricco di montagne da scalare in bicicletta, è allora intrigante scoprire cosa ci offrirà il percorso della settima tappa Villars sur Ollon-Villars sur Ollon di 118,2 km, con la località del Canton Vaud e i suoi dintorni che saranno quindi protagonisti della diretta del Giro di Svizzera 2024. Evidentemente la partenza avrà luogo proprio da Villars sur Ollon e l’appuntamento è fissato alle ore 14.23, anche in considerazione del chilometraggio breve, anche se ancora una volta assai impegnativo. Attenzione ad esempio alla immediata salita verso il Col de la Croix, GPM di seconda categoria dopo soli 7,7 km, ideale per scatenare subito la bagarre.

Dopo la discesa e un tratto di fondovalle si risalirà di nuovo verso Villars per poi proseguire verso il Col de la Croix, formalmente saranno due GPM diversi, il primo al km 57,3 e l’altro al km 67,1, di quella che però potremmo considerare come una sola, lunga salita. Si ripeterà poi quanto già visto, con discesa e falsopiano prima di salire ancora una volta verso l’arrivo di Villars sur Ollon, tecnicamente con il GPM di prima categoria (7,3 km di salita all’8,2% medio) che sarà posto a poco più di un chilometro dalla linea del traguardo.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2024

1. Adam Yates (Gbr) in 16h39’46”

2. Joao Almeida (Por) a 27”

3. Egan Bernal (Col) a 1’28”

4. Mattias Skjelmose (Dan) a 2’24”

5. Enric Mas (Spa) a 2’38”

6. Matthew Riccitello (Usa) a 2’42”

7. Tom Pidcock (Gbr) a 3’28”











