DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024, CLASSIFICA/ Video streaming tv: un ricordo speciale (6^ tappa, 14 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: UNA FRAZIONE SEMPRE SOFFERTA

Potremmo dire che la sesta tappa è sempre sofferta nella diretta del Giro di Svizzera 2024, anche se per motivazioni molto diverse. Quest’anno il problema è stato il maltempo che ha ridotto la frazione di oggi pomeriggio a una sorta di sprint, con soli 42 km di cui i primi 35 di fatto di avvicinamento velocissimo alla salita finale verso il traguardo, l’anno scorso invece il Tour de Suisse stava vivendo un vero e proprio dramma. Al giovedì pomeriggio era caduto Gino Mader nella discesa dal Passo dell’Albula, fin da subito si era capito che la situazione era molto grave e purtroppo al venerdì mattino giunse la notizia della morte del ciclista elvetico della Bahrain-Victorious, motivo per il quale evidentemente venne cancellata la sesta tappa.

Per essere ancora più precisi, furono disputati solo gli ultimi 20 km della frazione che avrebbe dovuto portare la corsa da La Punt a Oberwil-Lieli, ma come una semplice passerella senza effetti per la classifica, con i corridori della Bahrain-Victorious che concluderò così il loro Giro di Svizzera, come in verità anche quelli di Tudor e Intermarché–Circus–Wanty, altre due formazioni che al sabato non presero il via nella settima tappa. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

GIRO DI SVIZZERA 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 6^ TAPPA

Sarà un appuntamento piuttosto breve ma decisamente imperdibile, quindi ricordiamo che la diretta tv del Giro di Svizzera 2024 sarà garantita anche oggi sui canali di Eurosport, che fa parte della piattaforma di Sky Sport per gli abbonati; di conseguenza le fasi salienti della sesta tappa Goms in Ulrichen-Blatten Belalp saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2024 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

TAPPA BREVISSIMA E ARRIVO IN SALITA

Doveva essere il giorno della “tappa regina”, sarà invece il giorno di qualcosa decisamente anomalo nella diretta del Giro di Svizzera 2024, che oggi venerdì 14 giugno ci proporrà infatti la sesta tappa Goms in Ulrichen-Blatten Belalp di 42,5 km. Non è una cronometro: semplicemente, è quello che resta del tappone dopo che gli organizzatori sono stati costretti a tagliare due salite ad altissima quota a causa del maltempo. Sarà quindi una mini-tappa, che però ci offrirà comunque un arrivo in salita sul quale la battaglia è assicurata fra gli uomini che puntano alla classifica generale del Giro di Svizzera 2024, nella quale è leader sempre più saldo il britannico Adam Yates dopo l’arrivo di ieri a Carì.

Anche se la tappa sarà completamente diversa rispetto a quanto avrebbe dovuto, sarà il terzo arrivo in salita consecutivo: mercoledì sul San Gottardo ha vinto il norvegese Torstein Træen e Adam Yates si era preso la maglia gialla; ieri a Carì la UAE Team Emirates ha rafforzato ulteriormente la propria superiorità, con il britannico che ha vinto la tappa e Joao Almeida secondo sia nell’ordine d’arrivo sia nella generale, con il redivivo Egan Bernal che è il primo “degli altri” in terza posizione. Oggi bisognerà stare attenti a una tappa molto particolare e quindi difficile anche da gestire: sarà anomala, ma la diretta del Giro di Svizzera 2024 per la sesta tappa Goms in Ulrichen-Blatten Belalp sarà decisamente intrigante…

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: COSA RESTA DEL PERCORSO DELLA 6^ TAPPA?

Eccoci allora a descrivere quel che resta del percorso della sesta tappa Goms in Ulrichen-Blatten Belalp di 42,5 km, che ci regalerà una giornata decisamente particolare in compagnia della diretta del Giro di Svizzera 2024. Avrebbero dovuto esserci il Passo della Novena o almeno il Passo Furka prima della salita finale, sono stati purtroppo tagliati entrambi e la partenza avrà di conseguenza luogo da Goms in Ulrichen alle ore 15.00, considerando naturalmente il drastico taglio rispetto al percorso previsto in origine.

Il primo tratto sarà pianeggiante e poi ci sarà anche un po’ di discesa, quindi i primi 35 km saranno a dir poco velocissimi, prima di vivere la salita finale verso l’arrivo di Blatten Belalp, di circa 7 km al 9% medio. Sarà curioso capire cosa potrà succedere con tutti gli atleti che ci arriveranno abbastanza freschi, sarà quasi simile a una cronoscalata (ma di gruppo) come concetto e staremo a vedere se la diretta del Giro di Svizzera 2024 potrà emozionarci anche oggi, oppure se sarà troppo poco per creare distacchi…

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2024

1. Adam Yates (Gbr) in 15h44’35”

2. Joao Almeida (Por) a 35”

3. Egan Bernal (Col) a 1’11”

4. Enric Mas (Spa) a 1’49”

5. Matthew Riccitello (Usa) a 1’53”

6. Mattias Skjelmose (Dan) a 2’17”

7. Oscar Onley (Gbr) a 2’21”











