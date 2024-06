Diretta Giro di Svizzera 2024, classifica/ Streaming video tv 5^ tappa Ambrì-Carì (oggi giovedì 13 giugno)

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: CANTON TICINO PROTAGONISTA OGGI

Ieri Adam Yates ha vestito la maglia gialla, i nomi più attesi stanno diventando protagonisti della diretta del Giro di Svizzera 2024 e oggi ci attende un altro arrivo in salita con la quinta tappa Ambrì-Carì di 148,6 km. Giovedì 13 giugno sarà quindi una giornata ticinese per il Tour de Suisse, che potrebbe avere un’importanza fondamentale pure per la classifica generale del Giro di Svizzera 2024, a maggior ragione perché la frazione di domani è stata drasticamente ridotta a causa del maltempo e allora sarà quasi certamente proprio la tappa di oggi ad assumere il ruolo di giorno più importante in alta montagna – poi magari gli ultimi verdetti arriveranno domenica a cronometro.

Per il momento, possiamo dire che l’arrivo di ieri sul San Gottardo ha esaltato il norvegese Torstein Træen della Bahrain-Victorious, che si è preso la vittoria di tappa, ma naturalmente ha fatto sorridere anche Adam Yates, perché il corridore britannico della UAE Team Emirates è stato il più forte dei big in salita e adesso ha un vantaggio di 26” sul compagno di squadra Joao Almeida (situazione ideale per la UAE) e anche sul danese Mattias Skjelmose, vincitore del Giro di Svizzera nella passata edizione, che sta confermando di avere un feeling eccellente con le strade elvetiche. Oggi però tutti dovranno confermarsi e magari provare a fare ancora meglio nella diretta del Giro di Svizzera 2024 per la quinta tappa Ambrì-Carì…

GIRO DI SVIZZERA 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA 5^ TAPPA

Come in tutti i giorni precedenti, la diretta tv del Giro di Svizzera 2024 sarà garantita anche oggi per la quinta tappa sui canali di Eurosport, che fa parte per gli abbonati della piattaforma di Sky Sport; di conseguenza le fasi salienti della Ambrì-Carì di 148,6 km saranno disponibili pure nella diretta streaming video del Giro di Svizzera 2024 tramite Discovery + e Sky Go oppure anche DAZN, nel cui pacchetto è compreso Eurosport.

DIRETTA GIRO DI SVIZZERA 2024: UN PERCORSO MOLTO IMPEGNATIVO NELLA 5^ TAPPA

Dopo l’arrivo in salita di ieri sul San Gottardo, si resta in alta quota anche con la quinta tappa Ambrì-Carì di 148,6 km per la diretta del Giro di Svizzera 2024. Abbiamo già accennato che sarà grande protagonista del percorso di oggi il Canton Ticino, sono strade vicino all’Italia ma decisamente molto impegnative, fin da subito dopo la partenza da Ambrì, che è in programma alle ore 13.11. Molto presto si comincerà a salire verso Ronco (km 8,7), GPM di seconda categoria che renderà esplosiva la partenza, anche perché poco più tardi si salirà una prima volta verso Carì (km 31,3), che già in questo primo passaggio sarà un GPM di prima categoria.

Bagarre assicurata fin dal principio, anche se al termine della discesa avremo un lungo tratto pianeggiante e di conseguenza il momento decisivo della diretta del Giro di Svizzera 2024 oggi sarà logicamente la seconda salita verso l’arrivo di Carì, che sarà di nuovo GPM di prima categoria ma ovviamente sarà soprattutto il secondo arrivo in salita consecutivo di questo Tour de Suisse. Tra l’altro la seconda scalata sarà più lunga rispetto alla precedente, ci attenderanno ben 10,5 km di ascesa all’8% di pendenza media e sarà uno dei momenti più significativi dell’intero Giro di Svizzera 2024.

CLASSIFICA GIRO DI SVIZZERA 2024

1. Adam Yates (Gbr) in 11h50’08”

2. Joao Almeida (Por) a 26”

3. Mattias Skjelmose (Dan) s.t.

4. Egan Bernal (Col) a 49”

5. Wilco Kelderman (Ola) a 1’15”

6. Oscar Onley (Gbr) a 1’17”

7. Enric Mas (Spa) s.t.











